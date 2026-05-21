У тигра взяли биологические образцы для анализов Фото: Центр "Тигр"/@siberiantiger_center

В Центр реабилитации «Тигр» поступил новый подопечный – молодой амурский тигр. Животное отловили специалисты охотнадзора Приморского края в районе села Кугуки. Операция прошла ночью 20 мая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

При первичном осмотре визуальных травм на теле хищника не нашли. Эта дикая кошка неоднократно выходила к людям: зверя видели в селах Кугуки, Борисовка и Линевичи. Для годовалого тигра такое поведение аномально – обычно в этом возрасте они еще держатся рядом с матерью и избегают человека.

В настоящий момент у тигра идет активная смена зубов с молочных на постоянные Фото: Центр "Тигр"/@siberiantiger_center

Ветеринары осмотрели тигра и определили его основные показатели.

«По результатам ветеринарного осмотра специалисты сообщили, что тигру чуть больше года, он без травм, весит 85 килограммов и в настоящий момент идет активная смена зубов с молочных на постоянные», - рассказали в центре «Тигр».

При первичном осмотре визуальных травм на теле хищника не нашли Фото: Центр "Тигр"/@siberiantiger_center

У тигра взяли биологические образцы для анализов. Самостоятельную жизнь амурские тигры начинают только в 1,5-2 года. Сейчас тигренок останется в Центре для дальнейшей реабилитации. Это уже шестой тигр, который находится в центре «Тигр».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Люди боялись и искали защиты: в Приморье отловили амурского тигра, который держал в страхе села

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.