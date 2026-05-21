Ребята играли в формате видеоконференции. Фото: vlc.ru.

В дальневосточной столице, на базе школы №9 с углубленным изучением китайского языка, состоялся международный онлайн-турнир по шахматам с участием школьников России и Китая. Состязания приурочили к визиту российской делегации в Харбин.

Обращаясь к участникам по видеосвязи из Харбина, глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул значение шахмат как инструмента развития стратегического мышления, принятия решений и воспитания уважения к сопернику.

Такие мероприятия способствуют укреплению отношений между Россией и Китаем. Фото: vlc.ru.

«Сегодня особенно важно, что этот турнир объединил школьников России и Китая, несмотря на тысячи километров расстояния. Такие проекты создают возможность для общения, обмена опытом и настоящей дружбы между ребятами из разных стран. Уверен, что именно через подобные инициативы формируется взаимопонимание и укрепляются связи между нашими народами», – поделился мэр приморской столицы.

Глава Владивостока находится с рабочим визитом в Харбине. Фото: vlc.ru.

С ответным словом выступили Генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь и заместитель начальника управления образования Ирина Вербицкая. Перед началом соревнований ученики школы № 9 представили гостям праздничную концертную программу. Творческие выступления стали частью культурного обмена и помогли создать дружелюбную атмосферу.

Школьники двух стран обменялись опытом. Фото: vlc.ru.

Состязания проходили в формате видеоконференции, что позволило юным шахматистам состязаться, не покидая своих городов. Участники смогли не только поиграть, но и пообщаться, обменяться знаниями и завести новые знакомства.

Представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования отметили, что подобные турниры помогают популяризировать шахматы среди молодежи и способствуют укреплению российско-китайских отношений.

Напомним, во Владивостоке реализуется проект «Интеллектуальное поколение»(6+), в рамках которого в муниципальных школах города проводятся бесплатные занятия по шахматам. Это уроки в рамках общей образовательной программы, которые можно посещать в родной альма-матер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уроки шахмат в школах Владивостока посещают около тысячи учеников

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.