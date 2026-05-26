Мэрия Владивостока озвучила сроки реконструкции Рудневского моста

Старый мост нуждается в замене. Фото: vlc.ru.

Администрация дальневосточной столицы назвала точные сроки и начала процедуру отбора подрядчика для проведения масштабной реконструкции Рудневского моста. Как стало известно, заявки от претендентов на выполнение работ ждут до 10 июня. Ожидается, что новый четырехполосный мост с пешеходными зонами и модернизированными транспортными развязками на подъездах будет готов к концу 2029 года.

Компанию-исполнителя выберут на конкурсной основе, с учетом ее опыта в реализации крупных строительных проектов. Ключевыми критериями оценки станут наличие достаточных финансовых ресурсов, оборудования, материалов, а также деловая репутация и уровень квалификации привлеченного персонала. Для обеспечения качества и соответствия проекту за ходом работ будут следить независимые компании, ответственные за строительный контроль и авторский надзор, что подтвердили в управлении дорог городской администрации.

Долгожданная реконструкция Рудневского моста стала возможна благодаря федеральному финансированию, поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко и субсидиям краевого бюджета. Планируется, что устаревшую конструкцию заменят новым мостом протяженностью 498 метров и шириной 28 метров, который будет включать четыре полосы движения и тротуары.

Помимо самого мостового сооружения, проект предусматривает реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, в частности, двух транспортных развязок на подъездах к нему. По предварительным расчетам, пропускная способность нового объекта достигнет приблизительно 4000 автомобилей в час.

Основные этапы модернизации включают подготовительные мероприятия, перенос инженерных коммуникаций (связь, электричество, водоснабжение, канализация, наружное освещение), последующий демонтаж старого моста и возведение нового с обустройством развязок. Во время проведения строительных работ для автомобилистов будут организованы альтернативные маршруты движения.

Важно отметить, что подготовка к реконструкции проводилась заблаговременно. По сообщению пресс-службы мэрии, уже завершены необходимые инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания, а также обследование грунтов в зоне основания существующих зданий и сооружений. Разработан проект силами специализированной организации и получено положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальная служба «Содержание городских территорий» провела демонтаж незаконных построек, попадающих в зону строительства. Следующими этапами станут выкуп частной собственности, расположенной в границах будущего моста, определение подрядчика и начало самих строительных работ.

