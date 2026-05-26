Ведьмины кольца и дорога в потусторонний мир: как камчатские мухоморы стали частью культуры коренных народов Камчатки

Чукчи тоже активно применяли этот гриб, называя его вапак. Фото: «Вулканы Камчатки»

Камчатские камчадалы использовали красный мухомор не только как лекарство, но и как средство для путешествия в иные миры. Об этом еще в XVIII веке писал исследователь Степан Крашенинников, наблюдавший за обычаями коренных жителей полуострова. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В каменноберезовых лесах Камчатки растет красный мухомор. От других грибов его отличает яркая шляпка: у молодого она оранжевая, у созревшего – красная с белыми крапинками. Именно в красной кожице содержится особо ядовитое вещество. Грибница мухомора хорошо уживается с березой, поэтому таких грибов в тех лесах особенно много. Если лето влажное, красные мухоморы появляются уже в конце июля, рассказали в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Растут они поодиночке или рассеянными группами – так называемыми «ведьмиными кольцами». При хороших условиях диаметр такого круга может достигать 200 метров, а возраст – нескольких сотен лет. Во времена охоты на ведьм инквизиторы по таким кругам определяли место проведения шабаша. Считалось, что трава внутри кольца жухлая, потому что ее вытоптали пляшущие колдуньи.

Некоторые дикие животные поедают мухоморы, чтобы избавиться от паразитов. Люди же использовали гриб иначе. Крашенинников писал, что на свадьбах камчадалов мухомор был неотъемлемой частью. Чукчи тоже активно применяли этот гриб, называя его вапак. По их поверьям, гриб нельзя срывать – его надо копать палкой.

Но это все легенды - мухоморы очень ядовиты и не имеют доказанной научной пользы. Гриб может привести к серьезному отравлению и даже смерти.

