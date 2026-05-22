Во Владивостоке деревья и кустарники защитят от вредителей

Обработку выполнят в сухую погоду без ветра. Фото: vlc.ru.

Начиная со следующей недели в дальневосточной столице стартует инсектицидная обработка зеленых насаждений. Она направлена на защиту деревьев и кустарников от вредоносных насекомых, включая ясеневого пилильщика. Работы затронут 32 адреса во всех районах города.

Специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» сообщили, что с 25 мая к обработке приступит подрядная организация. Общая площадь обрабатываемых городских территорий превысит 215 тысяч квадратных метров. Обработка затронет улицы Комсомольскую, Амурскую, Адмирала Юмашева, Народный проспект, Иртышскую, Бородинскую, Жигура, Русскую, Каплунова, Окатовую и ряд других адресов.

По словам представителей учреждения, вредители, хотя и не несут прямой угрозы людям, способны причинить существенный ущерб деревьям, повреждая их листву.

«Обработка растений не только позволит сохранить их внешний вид, но и предотвратит массовое размножение насекомых. Просим жителей не приближаться к месту работ и следить за домашними животными», – отметили работники МКУ «Зеленый Владивосток».

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с санитарными нормами, в сухую и безветренную погоду.

Напомним, во Владивостоке продолжается санитарный двухмесячник. В его рамках муниципальные службы города, управляющие компании и все неравнодушные жители наводят порядок на улицах города. Паралелльно продолжается озеленение, общественные пространства облагораживают сеянцами сосны, абрикосов и других растений. Основная часть работы, конечно, ложится на плечи профессионалов из муниципального учреждения «Зеленый Владивосток». Но к экологическим акциям могут присоединиться все желающие. Отметим, в этом сезоне на клумбах, в скверах и парках высадят 268000 однолетних цветов и 7500 многолетних травянистых растений.

Сделать свой город комфортнее можно не только благадаря участию в субботниках и озеленению, но и проявив активную гражданскую позицию. Сейчас на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается голосование за объекты для благоустройства. Три общественных пространства Владивостока, набравшие наибольшее число голосов, модернизируют в следующем году. Выразить свое предпочтение можно до 12 июня.

