Огромный сугроб убил человека: суд поставил точку в деле о гибели женщины из-за схода снега с крыши дома на Камчатке

Суд установил, что глава УК не хотел тратить деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вынесен приговор директору управляющей компании. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия случилась 17 марта у дома №38 на улице Советской. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Директор своевременно не организовал очистку крыши от снега и наледи. Ледовая масса самопроизвольно рухнула вниз. В этот момент на автобусной остановке «Лицей №46» находилась 54-летняя женщина. Она погибла под завалом.

Суд установил, что глава УК не хотел тратить деньги. Он ограничился уборкой снега лишь по краю кровли. При этом мужчина знал: такая очистка не соответствует нормам. Он игнорировал письма жильцов и даже предписание Государственной жилищной инспекции. Свою вину директор признал. После трагедии он выплатил родственникам погибшей миллион рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

«Несмотря на неоднократные поступления от жителей жалоб, а также девять вызовов диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы, осужденный проигнорировал требования безопасности. Очистка плоской кровли общей площадью 430 квадратных метров длительное время не производилась, что привело к критическому накоплению снежной массы высотой не менее одного метра. Ограничение доступа граждан в опасную зону, прилегающую к дому, обеспечено не было», - рассказали в Следственном комитете Камчатского края.

Оценив в совокупности представленные доказательства и показания свидетелей, суд признал его виновным. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. С учетом этого ему назначили 4,5 года колонии общего режима. Кроме того, после освобождения ему на три года запретят заниматься управлением многоквартирными домами. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

