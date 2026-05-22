Наталья Яковлева с детства мечтала помогать африканским племенам. Фото: Ирина ФАСОВА.

С 1 по 14 мая российские медики оказывали помощь жителям городов Киншасе и Кисангани Демократической Республики Конго. Десять врачей из разных уголков России – от Краснодара и Новосибирска до Грозного и Владивостока – объединились для участия в международной медицинской миссии. Среди них была и акушер-гинеколог Наталья Яковлева, чей опыт оказался бесценным при решении сложных клинических задач, стоявших перед командой.

Врачи-волонтеры за несколько минут до вылета в Конго. Фото: личный архив героини публикации

Итоги миссии впечатляют: 27 проведенных операций, 556 консультаций, три случая принятия родов, обучение 70 местных специалистов. Этот случай стал ярким примером слаженной работы и высокого профессионализма российских медиков. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

КОГДА ВЗЯЛИ В КОМАНДУ, ОТ РАДОСТИ ВПАЛА В СТУПОР

Акушер-гинеколог Наталья Яковлева из тех, кто пришел в профессию по призванию. Работала в «тысячекоечной» больнице Владивостока, сейчас перешла в частную клинику. Она рада, что занимается любимым делом. У нее прекрасная семья – муж и маленькая дочь. Казалось бы, все составляющие счастья на лицо. Но одно не давало покоя. Мечта детства так и оставалась недостижимой.

Наталья с любимым мужем Димой и дочкой Дианой. Фото: личный архив героини публикации

«С класса восьмого буквально горела идеей: поеду помогать африканским племенам. Буду, не жалея себя, спасать людей. И тут судьба дает мне удивительный шанс исполнить заветную мечту. Узнала о предстоящей миссии в Конго. Отослала свою анкету. Очень волновалась, что моя кандидатура не подойдет. Со всей России отбирали одного конкретного врача под каждую специальность», - делится переживаниями Наталья в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Ответа пришлось ждать полтора месяца. Момент, когда получила решение от организаторов миссии, Наталья запомнила детально.

«Я дома на кухне, режу овощи для салата. Слышу, на телефон пришло новое сообщение. Прислали список врачей-волонтеров, причем моя фамилия стоит первой. Я так с ножом в руках и застыла. Буквально впала в ступор от волнения и радости. А в голове уже вертятся мысли: надо просить отпуск на работе, искать деньги на перелет. Муж сказал: «Все это мелочи. Главное – ты должна исполнить свою мечту». Я ему очень благодарна за поддержку», - признается Наталья.

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В АФРИКУ ГУЛЯТЬ»

В Конго команда врачей отправилась с рекордным грузом. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать три тонны гуманитарной помощи.

Русских врачей встречали как героев. Фото: личный архив героини публикации

«Первое, что мы увидели в аэропорту Киншасе – огромную толпу. Нас встречали сотни человек. Причем не только из правительства, много простых африканцев. Мы, заряженные, думаем: «Сейчас познакомимся с местной культурой, историй, достопримечательностями». Но тут нам дают ознакомиться с правилами поведения в ДРК: по одному не передвигаться, только группой под вооруженной охраной, вечером помещения не покидать. В стране неспокойная обстановка. Так что фраза из сказки Чуковского «Бармалей» «Не ходите, дети, в Африку гулять» стала наша шуточным девизом», - рассказывает Яковлева.

Забегая вперед, Наталья говорит, что за все время пребывания на африканском континенте никаких происшествий не случалось. Люди очень дружелюбные. Организация миссия на высоком уровне.

ПОРОЙ ТЕРЯЛИ ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ

Команду медиков поселили в общежитии. Выделили целый этаж.

«Бытовые условия, скажем так, своеобразные. Вода в кране редкость, в основном мылись так: ведро, ковшик. Спали на кроватях, но обязательно в палатке с противомоскитной сеткой. Мы приехали в пик малярийного сезона», - объясняет Яковлева.

После очередной операции в Конго. Фото: личный архив героини публикации

На самом деле, где и как отдыхать, врачам было не важно. Работали почти по 20 часов в сутки. Нагрузки колоссальные. На прием по 80 человек в день, а еще операции.

«Порой теряли чувство времени. Казалось, такое-то событие произошло дня четыре назад, а оказывается, речь про нынешнее утро. Но понимаете, у всех был невероятный настрой на работу. Переполняла радость от того, что ты делаешь. Конечно, накатывала усталость, начинала кружиться голова. Жара стояла выше 40 градусов, духота. Но тут же у тебя открывается второе, третье дыхание», - улыбается Наталья.

С ПАЦИЕНТАМИ ОБЩАЛИСЬ ПАНТОМИМОЙ

Наталья Яковлева постигает особенности женского труда в Конго

Первую неделю волонтеры работали в самом крупном госпитале в Киншасе. Потом выезжали в отдаленные поселения.

«В Конго официальный язык французский. Но отъезжаешь подальше от столицы, и там говорят в основном на лингала и суахили. Нам помогал как мог переводчик Серж, он учился в Белгороде», - говорит о трудностях перевода Яковлева.

Врачи общались с пациентами и жестами, и пантомимой, чтобы поставить диагноз. Рисовали человечка, его внутренние органы и так пытались определить проблемы. Благо, если появлялся интернет, тогда пользовались онлайн-переводчиком.

«Бывало, звали на помощь местных. Один переводил с лингала на французский, другой - с французского на английский. Конечно, брать нормальные анамнезы у нас особо не получалось, но мы старались. Сами выучили несколько фраз на местных диалектах», - продолжает Наталья.

Темнокожие пациенты друг за другом учились говорить «спасибо» на русском языке. В знак благодарности приносили врачам местные деликатесы из волосатых гусениц и личинок насекомых.

«Если не задумываться над тем, что ты ешь, в принципе, вкусно и питательно», - делится гастрономическими открытиями Наталья.

Спать приходилось в палатке, спасаясь от опасных насекомых. Фото: личный архив героини публикации

НЕ ВЕРИЛА, ЧТО СМОГУ СПАСТИ РОЖЕНИЦУ

Первый самый тяжелый пациент у Яковлевой – еле живая женщина, которой кто-то сделал кесарево сечение.

«Ребенок умер в утробе, женщина потеряла литра три крови. Я вообще не верила, что ее удастся спасти. Обезболивающих препаратов в Конго нет, антибиотиков тоже. И вот этот момент неожиданно стал плюсом. Даешь больному одну дозу антибиотика, и он буквально на глазах идет на поправку. Это у нас, россиян, через одного антибиотикорезистентность - состояние, при котором бактерии теряют чувствительность к антибиотикам. Это затрудняет лечение инфекций. А тут всего она таблетка – и колоссальный эффект. Самые простые антибиотики помогали в самых тяжелых случаях», - делится профессиональными наблюдениями врач.

Операционных на всех не хватало. С вечера волонтеры разрабатывали стратегию, как распределить операционные по степени важности, кого из пациентов брать в первую очередь. Местные ждали возможности попасть к русским докторам не часами - сутками.

С маленьким пациентом. Фото: личный архив героини публикации

«Всех, конечно, принять невозможно. От этого становилось грустно. Хотелось помочь всем и каждому. В Конго медицина, равно как и образование, платное. Не у всех хватает денег на врачей. Мы сталкивались с чудовищно запущенными болезнями», - рассказывает Яковлева.

ДУМАЛА, МАЛЫШ ГОРЕЛ В ОГНЕ

В команде волонтеров был педиатр, но одного ребенка – двухлетнего мальчика почему-то принесли в кабинет гинеколога.

«Я такого никогда в жизни не видела. Думала, ребенок горел в огне. Кожа буквально слезала с костей. Как удалось понять со слов родителей, мальчик ни спал, ни ел две недели, бесконечно плакал. Мы с коллегами так и не поняли природу болезни, но первым делом дали малышу обезболивающее, которое у нас продается в каждой аптеке, парацетамол. Я стала потихоньку поить ребенка водой через шприц. Прошло минут 20, и мальчик упокоился, стал засыпать. Понимали, что боль отступила. Надеюсь, африканские коллеги смогут его до конца вылечить», - переживает за маленького пациента Наталья.

«ЗАБУДЬ ОБО ВСЕМ, РИСУЙ ОПЕРАЦИЮ»

Наталью глубоко тронуло отношение африканских коллег. Они не просто во всем помогали. Они восхищались самоотверженностью россиян, старались как можно большему у них научиться.

«Главврач госпиталя, хирург по специальности, узнал, что я могу делать операции по выпадению матки. У женщин в Конго - это очень распространенная проблема. Они много рожают, много и тяжело работают. Происходит пролапс - патологическое состояние, при котором происходит опущение или выпадение внутренних органов малого таза», - объясняет акушер-гинеколог.

Африканские врачи учились у Натальи делать операции. Фото: личный архив героини публикации

Для нее последний день миссии оказался самым необычным. Идет активная фаза подготовки к отлету. Вокруг суетятся десятки людей: что-то уносят, переносят, грузят, раздают медикаменты. И посреди этого хаоса в самом центре больничного двора главврач ставит два стульчика и говорит Наталье:

«Забудь сейчас обо всем. Садись, давай рисовать операцию».

И Наталья буквально на коленке с помощью листа бумаги и ручки учила взрослого мужчину тому, что сама постигала в медуниверситете Владивостока.

В ПЛАНАХ – СНОВА ВЕРНУТЬСЯ В АФРИКУ

Сегодня в соцсетях активно обсуждают миссию в Конго. Кто-то искренне возмущается: «Зачем вы туда ездите? В родной стране что ли делать нечего? Вообще, вся ваша работа в масштабах Африки – пшик». Наталья не согласна с такой позицией.

«Даже если я спасла одного ребенка, значит, работала не зря. Он для родителей – не пшик, а целая вселенная», - уверена Яковлева.

Сейчас, сидя в комфортном, обставленном самым современным оборудованием кабинете в медклинике Владивостока, Наталья анализирует свои чувства.

«Такое ощущение, что я остановили планету, сошла с нее и прожила какую-то другую жизнь. Даже не верится, что в Конго пробыла всего две недели», - сама себе удивляется врач.

Счастливые супруги Яковлевы. Фото: личный архив героини публикации

На будущий года Наталья будет снова подавать документы в международную медицинскую миссию. Мечтает снова вернуться в Африку. Хотя, не важно, в какую страну предстоит отправиться. Для настоящего врача не существует географических границ и языковых барьеров.

