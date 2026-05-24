Прощальный вальс танцевали выпускники города

Спортивная арена «Авангард» во Владивостоке на время превратилась в площадку, заряженную молодостью, драйвом и яркими открытиями. Пока родители вытирали слезы, а учителя желали удачи на экзаменах, восемь тысяч одиннадцатиклассников со всех концов Владивостока зажигали на общегородском выпускном. «Комсомольская правда» – Владивосток» погрузилась в эпицентр событий и узнала, как проходил вечер, подаривший ребятам один из самых беззаботных дней перед ЕГЭ и серьезными испытаниями.

И закружились пары в вальсе…

Торжество на стадионе «Авангард» началось с напутствий. Первые лица региона не скрывали гордости за юное поколение. Губернатор Приморья Олег Кожемяко вышел на сцену, чтобы лично поздравить тех, кому предстоит строить будущее края.

Олег Кожемяко поздравил школьников с новым этапом в жизни

«Дерзайте, смелее ставьте самые амбициозные цели – они вам по плечу! – звучал над стадионом голос главы региона. – Сегодня у вас праздник, который запомнится на всю жизнь».

Ребята получили напутствия на будущее

Мэр Владивостока Константин Шестаков, в свою очередь, наградил лучших учеников 2025 года, а кульминацией официальной части стал трогательный прощальный танец выпускников. Десятки пар закружились в медленном вальсе. Нарядные юноши и девушки растрогали толпу, напомнив взрослым о их школьных годах.

Танец растрогал гостей праздника

Ярмарка ВУЗов и предсказания на будущее

Главной изюминкой праздника стала интерактивная ярмарка ведущих вузов Владивостока. Здесь школьники не просто смотрели брошюры, а пробовали профессии наощупь.

ВУЗы подготовили для ребят яркие локации

Будущие медики развернули настоящий учебный госпиталь. Ребята учились накладывать хирургические швы на специальных тренажерах и даже попробовали себя в интубации. Рядом коллеги с фармацевтического факультета наглядно показывали, как рождаются лекарства в капсулах, а клинические психологи рассказывали о тонкостях своей специальности.

Особый ажиотаж вызвала локация юридической школы. Там каждый желающий мог почувствовать себя следователем. Специальный мастер-класс по дактилоскопии позволял снять отпечаток своего пальца и забрать его на память.

«Мне всегда было интересно, как в детективах находят преступников по отпечаткам. А тут я сам побыл экспертом. Насыпали порошок, провели кисточкой – и на пленке проявился мой палец. Теперь буду хранить», – поделился впечатлениями выпускник Кирилл.

Тут же, в соседнем шатре, художницы создавали быстрые портреты желающих – работы получались живыми и очень похожими. А рядом загадочный мужчина гадал на картах и пророчил победы на ЕГЭ.

Кто-то даже получил быстрые портреты

«Я загадала экзамен по русскому, вытянула карту и услышала, что меня ждет успех. Пусть это даже шутка, но настрой совсем другой пошел. Теперь не так сильно боюсь», – улыбаясь, рассказала выпускница Екатерина.

Школьники с азартом вытягивали «счастливые билеты» с предсказаниями и проверяли сенсорные способности в необычном челлендже: нужно было вслепую угадать запахи из пробирок. А для тех, кто тяготел к практичным ремеслам, работала неожиданная локация – всех желающих учили плести рыболовные сети, отдавая дань морским традициям региона.

Караоке и танцы до седьмого пота

Спортивная и развлекательная часть программы удивила ностальгией. Организаторы установили автоматы с ретро-играми и столы для настольного хоккея. На одной из локаций то и дело вспыхивали батлы по игре Just Dance («Джаст дэнс»), где нужно было без стеснения повторять движения за девушками на экране. А на старом кинескопном телевизоре кипели сражения в приставки, знакомые каждому с детства.

Одним из самых шумных конкурсов стала музыкальная угадайка. Ведущие включали неразборчивые звуки, которые издавали незнакомцы, а толпа должна была узнать популярный хит.

«Я узнал песню по одному лишь “ля-ля-ля” – угадал, наверное, с трех нот, мой мозг просто взорвался, не сразу смог вспомнить название трека, – смеется одиннадцатиклассник Максим. – Мы наконец-то чувствуем себя взрослыми, но при этом отрываемся по-детски».

Активные участники викторин и конкурсов получали специальные проходки на фото и автографы к хедлайнерам вечера – это был один из самых желанных призов.

Самым активным выпускникам подарили проходки к звездам

Звезды вечера вышли на сцену с хитами

Как стемнело, на сцену вышли долгожданные звезды. Диджей мощно разогрел толпу, подготовив почву для главных гостей праздника.

Первой на сцену вышла популярная певица Асия. Она с первых минут зарядила стадион энергией и исполнила свой завирусившийся хит «Мона Лиза». Выпускники подпевали каждому слову.

Асия исполнила несколько своих хитов

«Я не могла поверить, что увижу Асию вживую в нашем городе, еще и бесплатно, – поделилась эмоциями выпускница Алина. – Мы скакали и пели так, что сорвали голоса».

Следом эстафету подхватил Антон Токарев. Артист вышел к ликующей толпе под звуки своего знаменитого кавера «Седьмой лепесток». Юноши и девушки танцевали, хором пели и снимали происходящее на телефон, чтобы пересматривать этот вечер еще много лет.

С популярными каверами выступил Антон Токарев

Впереди у вчерашних школьников – экзамены, поступление и совершенно новая жизнь. Но этот вечер они обещают не забывать никогда.

Школьники отжигали под любимые песни

