Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 мая 2026 1:32

Получил смертельный удар на глазах бабушки: жительнице Приморья вынесли приговор за гибель внука при катании на тюбинге

Жительнице Владивостока ограничили свободу за гибель внука на тюбинге
Алина БОНДАРЕНКО
Трагедия произошла 31 января

Трагедия произошла 31 января

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первореченском районе Владивостока суд вынес приговор по делу о гибели пятилетнего ребенка. Бабушка признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 31 января. Ребенок катался с горы на тюбинге на улице Карьерной. Во время спуска «ватрушка» врезалась в дерево. Удар был сильнейшим. Мальчик получил тяжелую травму головы. Взрослые, находившиеся рядом, не смогли предотвратить беду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики пытались спасти ребенка. Но по дороге в больницу он скончался, не приходя в сознание. Все произошло на глазах у других детей и взрослых.

«Гражданка, являясь лицом, на которое возложены обязанности по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, действуя по неосторожности, выразившейся в преступной небрежности, катание потерпевшего на тюбинге с заснеженного склона не пресекла и допустила съезд с такого склона несовершеннолетнего лица, который в результате скатывания со склона совершил столкновение с деревом», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Следственный комитет завел уголовное дело. Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер, не приходя в сознание: пятилетний ребенок погиб на горке на глазах у бабушки и других детей в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.