Получил смертельный удар на глазах бабушки: жительнице Приморья вынесли приговор за гибель внука при катании на тюбинге

Трагедия произошла 31 января

В Первореченском районе Владивостока суд вынес приговор по делу о гибели пятилетнего ребенка. Бабушка признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 31 января. Ребенок катался с горы на тюбинге на улице Карьерной. Во время спуска «ватрушка» врезалась в дерево. Удар был сильнейшим. Мальчик получил тяжелую травму головы. Взрослые, находившиеся рядом, не смогли предотвратить беду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики пытались спасти ребенка. Но по дороге в больницу он скончался, не приходя в сознание. Все произошло на глазах у других детей и взрослых.

«Гражданка, являясь лицом, на которое возложены обязанности по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, действуя по неосторожности, выразившейся в преступной небрежности, катание потерпевшего на тюбинге с заснеженного склона не пресекла и допустила съезд с такого склона несовершеннолетнего лица, который в результате скатывания со склона совершил столкновение с деревом», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Следственный комитет завел уголовное дело. Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

