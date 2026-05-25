Первый этап благоустройства новой аллеи планируют завершить в конце августа.

Во Владивостоке пустыри и заброшенные территории превращаются в уникальные общественные пространства. Они не просто украшают город, а становятся настоящими достопримечательностями. Так произошло с сопкой Орлиная, где возвели современную видовую площадку. Глобальные изменения ждут бывший трамвайный коридор на улице Ивановская. Совсем скоро тут появится прогулочная зона. За этими и другими объектами пристально следит общественные наблюдатели.

СОПКА ОРЛИНАЯ: КОНТРОЛЬ НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Примечательно, что первые общественные наблюдатели в нашей стране появились именно в Приморье. Уникальное для России движение зародилось семь лет назад. Главная задача – обеспечить прозрачность реализации национальных проектов на местах. Общественные наблюдатели - обычные жители, которые работают на добровольной основе. Они выезжают на объекты, внимательно фиксируют все замечания и предложения. Активно участвуют в диалоге с подрядчиками и администрацией, гарантируя, что работы выполняются качественно и в интересах жителей края.

На этот раз в центре внимания общественных наблюдателей Владивостока оказалась видовая площадка на сопке Орлиная. Еще пару лет назад это был пустырь, поросший высоким бурьяном. Сейчас сопку не узнать: уютные лавочки, изящные бетонные дорожки и пышная зелень создают гармоничное пространство. Истинная ценность этого места, конечно же, вид. С вершины одной из самых высоких сопок Владивостока открывается величественная панорама. Бухта Золотой Рог, Амурский и Уссурийский заливы предстают во всей красе.

«На Орлиной сопке мы не первый раз. Это у нас объект постмониторинга. То есть, строительство завершено, мы еще несколько лет подряд проверяем его состояние. Важно понять, как объект обслуживают. Возможно, что-то пришло в негодность. Здесь смотрим, как сохранился ремонт после ранее проведенных работ», - объясняет общественный наблюдатель Анна Гаевская.

На момент посещения видовой площадки «народным контролем» здесь было многолюдно. Это не удивительно. Сопка стала одним из самых любимых местом отдыха горожан и гостей города.

«Мы вполне удовлетворены обходом. Хороший объект, чистый, видно, что за ним следят. У нас было замечание к заброшенному старому зданию, которое находится рядом с видовой. Хотя оно и не относится непосредственно к объекту, но в администрации города нашли время, ресурсы, чтобы его облагородить: покрасили, побелили, завесили красивым баннером. Это радует», - констатирует куратор общественных наблюдателей Владивостока Наталья Мухина.

Напомним, преображение Орлиной сопки стало возможным благодаря инициативе самих горожан и федеральному проекту «Жилье и городская среда».

АЛЛЕЯ ВМЕСТО ПУСТЫРЯ

Еще один заброшенный пустырь в районе Гайдамака (ул. Ивановская, 3-19), который превратили в стихийную парковку, переживает второе рождение. Еще немного и здесь раскинется прогулочная зона длиной 770 метров. Строительные работы идут полным ходом. Укладывается ли подрядчик в сроки? Все ли пожелания горожан учтены? На эти вопросы искали ответы общественные наблюдатели. Все пожелания и предложения заносятся в чек-лист. Он служит важным инструментом обратной связи при оценке объектов.

Брусчатка широкого тротуара отсылает к теме трамвайных рельс. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Чек-лист позволяет зафиксировать все существенные моменты: от выявленных замечаний и объема выполненных работ до наличия доступной среды для людей с ограниченными возможностями и соблюдения природоохранных требований. Иными словами, после осмотра мы формируем перечень замечаний и пожеланий, которые затем помогают специалистам администрации Владивостока более эффективно взаимодействовать с подрядчиками, добиваться нужных результатов», - объясняет Наталья Мухина. Общественники отметили, что территория стремительно преображается. Уже появился широкий тротуар.

«Надо продумать, как оградить прогулочную зону от проезжей части. Может, сделать ограждение в виде деревьев», - делятся друг с другом мнениями «народные контролеры».

Кстати, нередко обсуждения проходят эмоционально, разгораются споры. Это обычный рабочий процесс, признаются общественники. «Специализация у нас всех разная. Есть юристы, менеджеры, строители. Объединяет одно - неравнодушие. Каждый старается внести свою лепту на благо Владивостока», - говорит один из «народных контролеров» Виктор Акулин.

РАБОТЫ ИДУТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Первый этап благоустройства территории планируют завершить до конца августа. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, газон, опоры освещения, воркаут-площадка с резиновым покрытием. В планах благоустройство пяти лестниц.

Одновременно с общественниками объект посетили специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток», которые постоянно следят за ходом строительства.

«Подрядчик работает с опережением графика, готовность объекта оцениваем на 35 %. Это очень хороший результат. Сейчас идет ремонт подпорной стены. Проектом предусмотрено нанесение граффити в тематике трамвайных путей. Брусчатка уже организована в виде рельс. В будущем планируется озеленение, устройство малых архитектурных форм, ограждения вдоль дороги», – рассказала заместитель директора МКУ «Зеленый Владивосток» Анастасия Лакида.

ГОЛОСУЕМ ЗА КРАСОТУ

Общественные наблюдатели поделились своим мнением по поводу преображения Владивостока в целом.

«Город стал еще красивее, уютнее, приветливее. Появляются прекрасные общественные пространства. Посмотрите, какие у нас замечательные парки, скверы. Надо отдать должное администрации города. Главное, чтобы сами люди бережно относились к тому, что для них строят. Никакими ограждениями, штрафами культуру не воспитаешь. Надо, чтобы каждый из нас был неравнодушными. Только общими усилиями мы сможем сохранять красоту Владивостока», - уверены общественники.

Отметим, что решение о создании аллеи на приняли сами жители во время рейтингового голосования в 2025 году. Благоустройство проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В администрации Владивостока напомнили, что до 12 июня жителям предстоит выбрать еще три территории для благоустройства в 2027 году. На голосование выставлено 15 территорий. Отдать свой голос за тот или иной объект может каждый горожанин старше 14 лет.

