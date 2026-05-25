Во Владивостоке появилась спортплощадка с профессиональным оборудованием

Локация полностью готова к приему посетителей. Фото: vlc.ru.

В столице Дальнего Востока открылась первая в городе уличная спортивная площадка, оснащенная профессиональным оборудованием, которое по функционалу не уступает инвентарю современных фитнес-клубов. Комплекс, расположенный у сквера Веры и Надежды на улице Овчинникова, 18-20, был сдан раньше запланированного срока.

Как отметил мэр Владивостока, новая локация для занятий спортом уникальна благодаря возможности регулировки нагрузки на тренажерах, что делает ее доступной для людей с любым уровнем физической подготовки. Особое внимание уделено инклюзивности: площадка полностью адаптирована для приморцев с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установили современные тренажеры для различных групп мышц. Можно сводить руки, делать приседания, верхнюю и тягу к поясу, жим от груди или тренировать трицепс. Также на площадке установлена скамья для тренировок, стойка с гантелями весом 5 и 10 килограммов, рычажная тяга и стол для армрестлинга.

На тренажерах есть инструкция и QR-код. Фото: vlc.ru.

«Мы и дальше будем создавать такие современные зоны для активного образа жизни горожан», – поделился глава города Константин Шестаков.

При обустройстве территории для занятий спортом специалисты демонтировали устаревшие конструкции и уложили резиновое покрытие. Проект реализовали при поддержке ПАО «Сбербанк», предоставившего оборудование на безвозмездной основе в рамках соглашения о сотрудничестве с мэрией и правительством края.

Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин высоко оценил качество и оперативность выполнения работ подрядчиком.

«Сегодня площадка полностью готова к эксплуатации: здесь установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для занятий спортом жителей разных возрастов и уровня подготовки», – подчеркнул он.

Для удобства посетителей каждый тренажер снабжен инструкцией по выполнению упражнений и QR-кодом с подробными рекомендациями, что позволит заниматься как новичкам, так и опытным спортсменам. Администрация города призывает жителей бережно относиться к новой инфраструктуре. К сожалению, вскоре после установки часть тренажеров подверглась нападкам вандалов. Специалисты мэрии напоминают, что за порчу имущества в общественных местах предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Неизвестные нанесли надписи на оборудование и повредили некоторые крепежные элементы. Фото: vlc.ru.

«Мы создаем такие объекты для жителей города, вкладывая в них значительные ресурсы и силы. Очень важно, чтобы каждый понимал свою ответственность за сохранность общественного имущества. От бережного отношения зависит, насколько долго площадка будет оставаться комфортной и безопасной для всех пользователей», – отметил Максим Акульшин.

Новая спортивная зона открыта для посещения и призвана стать еще одним центром притяжения для активных приморцев. Местных жителей призывают бережно относиться к оборудованию и уважать старания тех, кто трудился над созданием комфортной городской среды.

