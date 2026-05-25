Дождливые периоды разделит 27-градусная жара: синоптики дали неутешительный прогноз на финал весны в Приморье

Финал весны в Приморье обозначится неоднозначной погодой. Почти всю неделю в регионе ожидаются дожди, за исключением одного дня, который порадует солнцем. Подробнее - в материале «КП» - Владивосток».

ПОГОДА В ПРИМОРЬЕ 25-29 МАЯ 2026

Погода в регионе будет меняться практически ежедневно. Неделя начнется с неприятного: 25 и 26 мая во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В понедельник столбики термометров покажут +21+30 градусов, на побережье всего +11+19 градусов.

В ночь на вторник температура воздуха будет в районе +7+15 градусов. Днем 26 мая в континентальных районах станет прохладнее, а в прибрежных, наоборот, теплее на один-три градуса.

Порадует середина недели: 27 мая гребень антициклона обеспечит погоду без осадков. Ночью будет прохладно - до +3+12 градусов. Днем ожидается +18+27 градусов.

Во второй половине недели снова обрушатся дожди. Все из-за двух циклонов: один придет из Китая, второй пронесется над Японским морем. Столбики термометров понизятся до +12+19 градусов.

В ночь на 29 мая дожди сохранятся, днем - пойдут на убыль. Воздух прогреется до +15+22 градусов, на востоке будет около +11+14 градусов.

Из-за дождей объявлено штормовое предупреждение.

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 25-29 МАЯ 2026

Начало недели во Владивостоке тоже будет пасмурным: моросящий туман, похолодает до +12+15 градусов. В ночь на 26 мая температура воздуха упадет на один-два градуса. Во вторник днем туман рассеется, столбики термометров поднимутся до +17+21 градуса. 27 мая осадков не ожидается, температура воздуха не изменится.

«В четверг и в ночь на пятницу ожидаются пасмурная погода и дождь, температурный режим останется таким же, как в начале недели. Днем в пятницу появятся прояснения, а температура воздуха вновь приблизится к +20 градусам», - сообщили в Примгидромете.

