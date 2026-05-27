Прятала детей или бегала от долгов? Что известно об исчезновении многодетной матери, которая пропала месяц назад в Приамурье

Женщина ушла из дома в конце апреля и перестала выходить на связь Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти месяц в Амурской области искали 33-летнюю женщину и пятерых ее малолетних детей. Семья из Благовещенска бесследно исчезла еще 30 апреля. Пока полиция и волонтеры пытались выйти на их след, в Сети множились слухи и версии. Точку в этой истории поставил Следственный комитет: женщину и детей нашли живыми. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Многодетная жительница Благовещенска вместе с детьми вышла из квартиры на улице Чайковского в последний день апреля. Домой семья больше не вернулась.

К поискам оперативно подключились правоохранители и волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». Ориентировки с приметами женщины и детей быстро разлетелись по местным пабликам. Поисковики проверяли разные версии. Одна из них – женщина могла увезти детей в соседний Белогорск.

ДОЛГИ, МИКРОЗАЙМЫ И ДЕТИ-«ПРИЗРАКИ»: ЧТО ОБСУЖДАЛИ В СЕТИ

Пока шли поиски, в социальных сетях начали появляться неофициальные подробности о жизни этой семьи. По одной из версий, женщина пустилась в бега из-за финансовых проблем. В интернете обсуждали, что мать нигде не работала, жила на пособия, оформила несколько микрозаймов и накопила долг перед налоговой примерно в 160 тысяч рублей.

Появлялась и другая информация. По словам пользователей соцсетей, официально зарегистрированы были только трое детей – восьми, девяти и 13 лет. Утверждалось, что двоих младших женщина родила дома и не оформила им свидетельства о рождении.

Также сообщалось, что тревогу первыми забили инспекторы ПДН. Во время проверки они якобы увидели запертую квартиру. Сама женщина в начале мая, по данным из Сети, отвечала на телефонный звонок, однако не стала говорить, где находится, после чего перестала выходить на связь.

ПРЯТАЛИСЬ У ПОДРУГИ

Следователи и сотрудники МУ МВД России «Благовещенское» вышли на след пропавших. Оказалось, что ни в какой Белогорск семья не уезжала. Все это время беглецы находились в родном Благовещенске.

«Установлено местонахождение пропавшей женщины. Она и ее дети проживают в квартире своей знакомой», – рассказали в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Правоохранители успокоили: никаких противоправных действий в отношении женщины и ее малолетних детей за это время не совершалось.

Сейчас следователи опрашивают саму мать, ее знакомую, а также детей. Специалистам предстоит установить точные причины, толкнувшие многодетную амурчанку на уход из дома, а также проверить условия содержания и воспитания малолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главная ошибка родителей – переставать интересоваться жизнью ребенка: координатор «ПримПоиск»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.