Рост экономики, ремонт больниц и меры поддержки: о чем говорил Олег Кожемяко в ежегодном отчете перед депутатами Приморья

В ходе отчета глава региона озвучил итоги прошлого года и планы на ближайшее будущее.

В своем выступлении глава региона подвел итоги 2025 года, охарактеризовал текущую ситуацию в Приморье и обозначил приоритеты на ближайшую перспективу. В докладе, который заслушали депутаты краевого Законодательного собрания, были затронуты все жизненно важные сферы - экономика, образование, социальная политика, здравоохранение, транспорт, туризм, международное сотрудничество.

27 мая в краевом парламенте состоялось знаковое заседание.

О ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ СВО

Структурный приоритет был отдан выполнению социальных обязательств перед гражданами, содействию решению задач СВО.

«Мы помогаем и будем продолжать помогать всем ребятам, и тем, кто сейчас на передовой, и тем, кто уже отдал свой долг родине, пока не поставим победную точку», - заявил Олег Кожемяко.

По его словам, в Приморье проводится комплексная работа по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. На сегодняшний день действует 35 мер, разрабатываются новые, а бюджет существующих программ увеличивается.

Заседание началось с исполнения гимна России.

Особую заботу региональные власти проявляют о детях тех, кто отдал жизнь или получил инвалидность первой группы, защищая Родину. Уже 157 несовершеннолетних обеспечены жильем. Приморье стало одним из пионеров введения такой важной меры поддержки.

«Мы не можем оставить без внимания наших защитников и их семьи. В апреле размер материальной помощи для тех, кто принял решение встать на защиту Отечества, был увеличен до 2,5 миллиона рублей. Эти расходы покрываются за счет оптимизации текущих бюджетных трат», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Не остаются без внимания и «Герои Приморья». Для них учрежден специальный знак отличия, которым уже отмечены 19 человек, а также введены дополнительные меры поддержки.

Участники СВО, получившие тяжелые ранения, находятся под индивидуальным сопровождением. Им предоставляются необходимые средства реабилитации, поддерживается постоянная связь, и оперативно решаются все возникающие вопросы.

В текущем году планируется открытие центра реабилитации участников СВО на базе Владивостокской клинической больницы №1. Центр будет тесно сотрудничать с протезно-ортопедическими предприятиями. В настоящее время в здании проводится капитальный ремонт.

О РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Как подчеркнул глава региона, четвертый год российская экономика переживает непростой период.

«Давление жесткое: денежная, кредитная политика, дефицит кадров, внешние санкции. Мы тоже чувствуем это напряжение. Однако мы не занимаем выжидательную позицию. Правительство края последовательно реализует комплекс мер по поддержанию доходной базы бюджета и защите ключевых предприятий», - акцентировал Олег Кожемяко.

В Приморье наблюдается рост экономики, несмотря на сложные условия.

Важно, что наблюдается рост экономических показателей. Так, в 2025 году валовой региональный продукт составил 2,3 триллиона рублей, что на 200 миллиардов больше, чем в 2024-ом. Рост промышленности достиг 9 процентов. Инвестиции побили предыдущий рекорд, превысили 520 миллиардов рублей. Реальный рост - на 7 процентов. Почти на 35 процентов вырос агросектор - до 90 миллиарда рублей.

По этим параметрам Приморский край опережает средний показатель по России. Почти 40 процентов экономики края занимает логистика и торговля, оборот которой вырос на 8 процентов. Внешний торговый оборот также прибавил на 12 процентов.

«Положительную экономическую динамику обеспечивают решения президента страны Владимира Путина и его полномочного представителя в ДВФО Юрия Трутнева в части льготных режимов, дальневосточной ипотеки, мастер-планов, а также инфраструктурных и инвестиционных проектов. За год резиденты ТОР и СПВ открыли 333 новых проекта на 690 миллиардов. С 2015 года создано 78 тысяч рабочих мест со средней зарплатой 96 тысяч рублей», - привел важные цифры губернатор Приморья.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отдельно губернатор Олег Кожемяко остановился на развитии малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что в крае действуют финансовые и нефинансовые меры поддержки, налоговые льготы и преференции.

Приморский край с каждым годом становится все привлекательнее для жизни и работы.

Так, Фонд развития Приморья выдал микрозаймов на 1,2 миллиарда рублей. На полтора миллиарда рублей предоставлено поручительств от Гарантийного фонда. Благодаря этому предприятия привлекли почти 7 миллиардов кредитных средств, организации вышли на самоокупаемость.

«До конца текущего года продлено действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения. Это решение принято совместно с Законодательным собранием, и далось нам нелегко. Но крайне важно поддержать предпринимателей при адаптации к новому налоговому регулированию», - уверен губернатор.

Он проинформировал, что сегодня почти 400 тысяч человек заняты в секторе малого и среднего бизнеса. Его доля в экономике края – около 30 процентов, а региональный каталог производителей включает свыше 700 компаний.

«Мы проводим системную работу по легализации бизнеса. В прошлом году вывели из тени 5 тысяч работодателей, взыскали в бюджет 946 миллионов рублей. При этом в три раза увеличили штрафы за нелегальную торговлю, установили требование к уровню заработной платы для получателей господдержки», - добавил руководитель Приморья.

Во время выступления губернатора зал традиционно забит до отказа.

О ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Олег Кожемяко рассказал о значительных улучшениях в здравоохранении Приморья. Строятся новые объекты, учреждения оснащают самым современным оборудованием.

Так, жители Лазо и поселка Трудовое получили новые поликлиники. Во Владивостокской клинической больнице №1 открыт реабилитационный центр для участников СВО и установлена вторая ангиографическая установка, повышающая шансы экстренных пациентов. В Уссурийском, Анучинском и Тернейском округах появились четыре новых фельдшерско-акушерских пункта и врачебная амбулатория, что улучшает доступность медицинской помощи.

«В 2026 году модернизация продолжится. Планируется ремонт в 33 учреждениях здравоохранения. Будет закуплено медицинское оборудование на сумму 839 миллионов рублей», - обрисовал планы на ближайшее будущее губернатор.

В прошлом году диспансеризацию прошли свыше 800 тысяч приморцев. Это позволило выявить на ранних стадиях и начать лечение таких опасных заболеваний, как онкология, сердечно-сосудистые патологии и сахарный диабет.

ВСЯ РАБОТА – НА БЛАГО ПРИМОРЦЕВ

Губернатор Приморья подчеркнул: все усилия в экономике, инфраструктуре и медицине направлены на благо людей, и в первую очередь – на поддержку семей и будущее региона.

«В прошлом году мы предоставили 33 меры поддержки для 95 тысяч семей. Особое внимание уделяется многодетным: им доступно 27 видов помощи, которыми воспользовалась каждая вторая такая семья. Мы увеличили выплату на покупку автомобиля для семей с шестью и более детьми до полутора миллионов рублей. Также с 1 июля 2024 года отменен «критерий нуждаемости» для семей, где родился третий или последующий ребенок», - сообщил Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что региональный материнский капитал становится все более универсальным. В прошлом году добавилась возможность использовать его для реабилитации детей-инвалидов.

Послушать губернатора пришло много молодежи.

Более тысячи многодетных семей уже получили миллион рублей на погашение ипотеки. Эта мера расширена: теперь семьи с рождением второго ребенка могут получить 1 миллион рублей на ипотеку или 2 миллиона при покупке жилья без нее.

Как рассказал Олег Кожемяко, в правительстве края, как и прежде, поддерживают семьи, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Приморский край участвует в федеральных пилотных программах «Дети в семье» и «Вызов». Важно отметить, что за последние пять лет число детей-сирот сократилось на треть.

«Наша задача сделать Приморье таким, чтобы в нем хотелось жить», обратился к депутатам губернатор.

Отчет Олега Кожемяко сопровождался красноречивыми кадрами.

ГЛАВНОЕ - ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА

В заключительной части своего выступления губернатор Приморского края перешел к политическим аспектам. Он напомнил, что с 18 по 20 сентября текущего года жители региона будут одновременно избирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы.

«В этот ответственный период крайне важно обеспечить единство общества, воздержаться от деструктивных действий, направленных на обретение сиюминутной популярности, и не давать необоснованных обещаний», - уверен Олег Кожемяко.

Губернатор также подтвердил, что в 2026 году Приморский край продолжит исполнять свои обязательства перед ветеранами и их семьями, будет активно работать над привлечением федеральных ресурсов и частных инвестиций, а также сосредоточится на подготовке квалифицированных кадров для реального сектора экономики.

