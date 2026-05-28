Малышей ждет масштабный праздник.

Во Владивостоке 31 мая на стадионе «Динамо» состоится масштабный семейный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Фестиваль «Город детства» (0+) пройдет с 12:00 до 17:00, вход свободный. Гостей будут встречать с 11:00 под тематическую музыку у центральных ворот стадиона.

По сообщению пресс-службы мэрии, программа мероприятия включает мастер-классы, спортивные игры, творческие локации, конкурсы для семей, фотозоны и выступления детских коллективов. Для самых маленьких посетителей предусмотрены специальные соревнования «Ползунки» и «Бегунки». На главной сцене зрителей ждут спектакли от детских и школьных театров, выступления творческих коллективов, награждение знаком «Золотая лира – 2026» и гала-концерт лауреатов конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант» (7+).

Дополнительно запланирован турнир по мини-футболу для детских команд. В рамках партнерской программы всем участникам маршрутной игры, пройденной в течение дня, раздадут мороженое, подготовлено 3000 порций, а также другие призы. Кстати, во время празднования местная фабрика мороженого проведет презентацию новой детской линейки холодного лакомства.

«Главная задача таких мероприятий – подарить детям ощущение настоящего праздника и создать пространство, где вся семья может провести время вместе. Мы видим, насколько востребованы подобные фестивали у жителей Владивостока, поэтому стараемся каждый год делать программу еще интереснее и насыщеннее. Уверен, что праздник подарит гостям много улыбок, ярких впечатлений и хорошего настроения», – подчеркнул Сергей Дмитриенко, первый заместитель главы администрации Владивостока.

Организаторы приглашают желающих присоединиться к празднованию Международного дня защиты детей всей семьей на свежем воздухе. Вход на мероприятие свободный, однако стоит отметить несколько моментов. Так как на стадионе «Динамо» уложено специальное покрытие, придется воздержаться от каблуков. С животными приходить запрещено. Помимо этого нельзя проносить с собой жидкости.

