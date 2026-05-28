Били тапкой и заставляли называть папой: суд утвердил приговор чиновнице, пытавшейся отдать девочку неродному отцу-уголовнику в Приморье

Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по громкому уголовному делу. Бывшая замначальника Управления по опеке и попечительству Уссурийска пыталась оспорить приговор по делу о превышении должностных полномочий после истории с изъятием девочки из приемной семьи. Ребенка планировали передать мужчине, указанному в документах как отец, однако позже экспертиза ДНК показала, что биологического родства между ними нет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ДЕВОЧКУ УВЕЗЛИ ИЗ ШКОЛЫ, А ПРИЕМНУЮ МАМУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

Семейная драма произошла в Уссурийске в 2023 году. Девочка жила в многодетной приемной семье с полутора лет. Родную мать лишили родительских прав, а мужчина, указанный в свидетельстве о рождении как отец, отбывал срок за особо тяжкое преступление – убийство. Все эти годы ребенка воспитывали опекуны.

Спустя пять лет мужчина вышел из колонии и решил забрать девочку. Несмотря на отсутствие постоянной работы и подходящих условий для проживания ребенка, органы опеки встали на его сторону.

В сентябре за девочкой пришли прямо в школу. Сотрудники администрации вместе с полицией забрали ребенка с уроков. После произошедшего приемную маму госпитализировали с инсультом.

ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА И ЭКСПЕРТИЗА ДНК

Девочку поместили в реабилитационный центр, где она провела два месяца. Все это время опекунам не разрешали видеться с ребенком.

Когда через суд девочку удалось вернуть в семью, близкие рассказали, что ребенок попал в больницу с сильным кашлем. По словам школьницы, в центре ее били резиновой тапкой и заставляли общаться с незнакомым мужчиной.

Позже выяснилось, что бывший заключенный не является биологическим отцом девочки. Это показала экспертиза ДНК, проведенная уже после изъятия ребенка. После этого девочку окончательно вернули опекунам.

ПРИГОВОР ОСТАЛСЯ В СИЛЕ

После произошедшего на чиновницу завели уголовное дело. Бывшую замначальника Управления по опеке обвинили в превышении должностных полномочий. Уссурийский районный суд назначил ей три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также ей запретили два года занимать должности в органах местного самоуправления. Однако экс-чиновница попыталась оспорить приговор.

«Защитник просил суд апелляционной инстанции приговор районного суда отменить и оправдать его подзащитную. Однако судебная коллегия Приморского краевого суда не нашла оснований для отмены. Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Кроме того, суд обязал выплатить девочке 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

