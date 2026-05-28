Последствия обрушения моста в Хорольском районе Фото: прокуратура Приморского края

В Хорольском округе Приморья восстанавливают транспортное сообщение, нарушенное из-за серьезного происшествия. На трассе краевого значения рухнула переправа через канал, оставив населенный пункт без автомобильной дороги. К решению проблемы оперативно подключились дорожные службы, МЧС и прокуратура. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Что известно об обрушении моста в Приморье 27 мая 2026

ЧП произошло на 4-м километре автомобильной дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев – Сиваковка. В результате обрушения бетонных конструкций село Сиваковка оказалось временно отрезано от «большой земли».

Движение по аварийной переправе было немедленно перекрыто сотрудниками полиции и специалистами КГУП «Примавтодор». Чтобы местные жители не оказались в полной изоляции, спасатели оперативно вмешались в ситуацию. Власти совместно с министерством ГО и ЧС организовали для сельчан временную лодочную переправу. Паники среди людей нет.

«На ближайшее время село обеспечено всем необходимым», – рассказал глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин.

Причины обрушения моста в Приморье 27 мая 2026

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, мост не выдержал огромного веса и рухнул под давлением большегруза. Водитель тяжелого транспортного средства нарушил правила и превысил максимально разрешенную массу для проезда по этому участку.

Однако отвечать за ЧП придется не только водителю. Ситуацию взял под личный контроль прокурор Хорольского района Александр Мельниченко, который лично выезжал на место происшествия. В прокуратуре Приморского края рассказали, что ведомство организовало проверку. Специалисты дадут оценку действиям тех, кто отвечал за содержание и эксплуатацию сооружения. Примечательно, что ранее прокуратура уже обращала внимание чиновников на плохое состояние моста и требовала привести его в порядок.

Последние новости об обрушении моста в Приморье 27 мая 2026

Сейчас на месте ЧП работает специальная техника. Ситуацию контролирует заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Шичкин. По его словам, дорожники уже приступили к ликвидации последствий.

«Принято решение восстанавливать движение в два этапа. Первым станет возведение переезда из водопропускных труб, их уже доставляют из Владивостока. Вторым этапом станет устройство временного моста на месте аварийного. Это позволит обеспечить наибольшую безопасность движения», – рассказал с места событий замминистра.

Запустить движение автомобилей по первому, временному переезду из труб планируют в кратчайшие сроки – уже к ближайшему понедельнику, 1 июня.

Видео с места обрушения моста в Приморье 27 мая 2026

На кадрах с места происшествия видно масштаб разрушений: бетонные плиты переправы не выдержали нагрузки и провалились вниз. Рядом уже работает тяжелая строительная техника, экскаваторы готовят почву для укладки водопропускных труб. Пока дорожники в авральном режиме засыпают временный переезд, местных жителей перевозят через водную преграду на спасательных лодках.

Видео: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

