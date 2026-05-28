«Коварный инфаркт» прикинулся ушибом: врачи спасли мужчину, который упал с самоката и неделю лечил травму обезболивающим во Владивостоке

Сейчас пациент уже выписан и находится дома. Фото: Владивостокская скорая

Во Владивостоке специалисты Станции скорой медицинской помощи и городской больницы №1 спасли 52-летнего пациента, у которого смертельно опасный инфаркт «спрятался» за болью от недавнего падения с самоката. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Тревожный вызов поступил на пульт оперативного отдела Владивостокской скорой глубокой ночью 10 мая в 2:37. Мужчина жаловался на сильные боли за грудиной. На помощь к нему выехала бригада подстанции «Океанская» – врач Иван Бартовщук и медсестра Татьяна Бартовщук. Прибыв на место, медики выяснили страшную правду: пациент уже неделю мучился от ломящих и сжимающих болей, которые отдавали в оба плеча. Мужчина связал свое состояние с недавним падением с самоката, пил обезболивающие, и когда таблетки перестали помогать, только тогда решил вызвать скорую.

Осмотрев пациента, врачи скорой заподозрили неладное. Проведенные обследования показали предварительный диагноз – острый инфаркт миокарда. Медики быстро сняли приступ боли и экстренно доставили мужчину во Владивостокскую клиническую больницу №1. В приемном отделении дежурный терапевт Алина Наумова немедленно направила пациента на ангиографию, которая подтвердила самые страшные опасения коллег из скорой. Правая коронарная артерия сердца оказалась плотно закупорена – счет шел на минуты, промедление грозило летальным исходом.

Пациента тут же передали в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Эндоваскулярный хирург Александр Сон провел тончайшую операцию: установил стент, который открыл заблокированный сосуд и вернул сердечной мышце нормальное кровоснабжение. Благодаря слаженной работе двух бригад – «Скорой помощи» и стационара – жизнь мужчины была спасена.

Сейчас он уже выписан и находится дома. Коллеги поблагодарили врачей за высокий профессионализм: в этой истории врачи в очередной раз доказали, что за маской обычной травмы может скрываться смертельный враг.

