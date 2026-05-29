Меньше нервов, больше шансов: что в партии «Новые люди» приготовили для выпускников Владивостока

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Возможность, которой несколько лет добивалась партия «Новые люди», уже работает - и приносит результаты.

- У ребят должно быть право на ошибку - и это нормально, - говорит лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - Один экзамен не должен решать судьбу. Прошлым летом правом пересдачи воспользовались 135 тысяч школьников. 80% из них улучшили свой результат и поступили туда, куда мечтали.

Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Сейчас партия идет дальше. «Новые люди» уже внесли в Госдуму законопроект, по которому пересдать можно будет не один предмет, а два или больше.

А еще на днях на Всероссийской неделе подготовки к ЕГЭ «На экзамен уверенно» Алексей Нечаев предложил ввести в школах бесплатные консультации психологов перед экзаменами. Чтобы каждый выпускник мог поговорить со специалистом, разобраться со своими страхами и прийти в класс в спокойном состоянии.

- Совсем скоро начнутся экзамены, - обратился к ребятам Алексей Нечаев. - Период очень ответственный. Подготовка, волнение, ожидания родителей - все это давит. Поэтому мы и предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ. Одна встреча со специалистом - и ребенок уже спокойнее, увереннее в себе.

Поддерживать планируют и родителей: для них тоже могут проводить отдельные консультации и групповые занятия о том, как пережить эти недели вместе с ребенком.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

А что делать тем, кто уже оканчивает вуз и впервые выходит на работу? Здесь у «Новых людей» тоже есть предложение - и оно опирается на собственный успешный опыт.

В 2022 году по инициативе партии запустили программу господдержки молодых специалистов. Компании брали к себе выпускников без опыта, а государство выплачивало за это субсидии. Программа работала по 2024 год включительно - и за это время первую в жизни работу нашли 122 тысячи человек. В партии предложили правительству ее возобновить и расширить - на инженерные и ИТ-специальности.

У школьников и студентов впереди большие перемены к лучшему. А пока - удачи всем, кто сейчас сдает экзамены. Пусть все получится с первого раза. Ну а если что, теперь есть и второй шанс.