Премьера балета «Ромео и Джульетта» во Владивостоке. Фото: Илья КОРОТКОВ

Владивосток на несколько дней погрузился в атмосферу шекспировской драмы. Приморская сцена Мариинского театра завершила сезон громкой премьерой балета «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Постановка, посвященная 135 летию композитора, стала не просто представлением, а глубоким размышлением о вечных ценностях – и зрители смогли это почувствовать.

Ромео - Денис Клепиков, Джульетта - Ирина Сапожникова. Фото: Илья КОРОТКОВ

В заключительные выходные мая приморским зрителям преподнесли подарок – сразу три подряд показа балета «Ромео и Джульетта», которые собирали полные залы. Спектакль, созданный специально для приморской труппы, не копирует известные постановки. Это – оригинальная версия народного артиста России Эльдара Алиева.

Идея поставить «Ромео и Джульетту» во Владивостоке принадлежит художественному руководителю - директору Мариинского театра Валерию Гергиеву. Хореограф трудился над спектаклем два года: разрабатывал концепцию, создавал хореографический текст.

Одна из сцен спектакля. Фото: Илья КОРОТКОВ

«От первых до последних звуков музыки это – авторский спектакль. Моей целью было дать такое хореографическое воплощение великой музыки Прокофьева, какое не было до сего дня», – подчеркивает Эльдар Алиев.

Визуальный образ постановки создал художник по декорациям Семен Пастух. Сцена оформлена в двух цветах – черном и белом, – которые символизируют противостояние добра и зла. Верона в этой версии разрушена многолетней враждой: на сцене – руины, обломки мраморных статуй. Даже в разгар городского праздника ощущается трагизм ситуации.

Сцена поединка впечатлила зрителей. Фото: Илья КОРОТКОВ

Художник по костюмам Лилия Хисматуллина разделила враждующие семьи с помощью цветовой палитры: Монтекки – в бирюзовом, Капулетти – в лавандовом. Эти оттенки лишь слегка выделяются на фоне темных одеяний горожан. Джульетта же – словно луч света: ее светлые одежды, включая уникальный белый костюм в сцене ночного свидания, контрастируют с общим мрачным настроением.

В главных партиях выступили ведущие солисты труппы: Ирина Сапожникова (Джульетта), Денис Клепиков (Ромео), Размик Марукян (Тибальт), Шизуру Като (Меркуцио).

Тибальт - Размик Марукян. Фото: Илья КОРОТКОВ

Особенно запомнилась зрителям сцена с Меркуцио и комедиантами: их неклассические танцевальные па добавили спектаклю динамики и неожиданности. Не менее сильное впечатление произвели эффектная сцена на балконе, любовное адажио Ромео и Джульетты, исполненное с трепетной нежностью, напряженный бой Меркуцио и Тибальта, а затем схватка Ромео с Тибальтом – хореография была выверена до сантиметра.

«В музыке Прокофьева содержится такая глубина, такая серьезная философия, что я особо не собирался уходить именно в шекспировскую эпоху. Хотелось показать, что это было и в четырнадцатом веке, что есть и сейчас», – объясняет Эльдар Алиев.

Финал постановки оставляет зрителей с вопросами: реально ли было семьям примириться, и, если да, то насколько был бы долговечным этот мир?

Финал трагедии. Фото: Илья КОРОТКОВ

Реакция публики была однозначной: продолжительные овации, букеты цветов, долгие обсуждения после спектакля. Многие отметили, что ушли из зала с ощущением светлой грусти и вдохновения – именно такого эффекта, по словам хореографа, он и добивался.

Премьера «Ромео и Джульетты» доказала: история о любви и вражде, написанная Шекспиром и озвученная Прокофьевым, остается актуальной в любые времена. Приморская сцена Мариинского театра сумела донести до зрителя эту глубокую мысль.

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