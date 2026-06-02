Важно пройти заданный маршрут, не пропустив ни одной контрольной точки. Фото: Ирина ФАСОВА.

На базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоялись краевые соревнования по беспилотным авиационным системам «ПРИМ ДРОН». Участниками стали школьники и студенты, увлеченные современными технологиями и инженерными дисциплинами. 19 команд со всего Приморья, состоящие из трех участников и наставника, боролись в двух категориях: школьники (14-18 лет) и студенты (16-25 лет).

Соревнования по правилам гонок дронов впервые проводятся в крае. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Мне хотелось бы, чтобы наши спортсмены в этом году сформировали сборную края. Наши спортсмены могли выступать на чемпионатах России, чемпионатах Евразии, чемпионатах Азии и занимать первые места.

Действительно, это будет сложно. Никаких поблажек не ждите. Просим от вас дисциплины, соблюдения техники безопасности, а также дружеской атмосферы», - обратился к юным энтузиастам организатор и главный судья соревнований, ветеран СВО и участник кадровой программы «Герои Приморья» Олег Бутенко.

Спортзал приморской Академии МЧС на несколько часов превратился в летное поле. Фото: Ирина ФАСОВА.

ДРОНЫ – ДАВНО НЕ БУДУЩЕЕ, А НАСТОЯЩЕЕ

Уникальность события подчеркнул начальник отдела физической культуры и спорта и подготовки спортивного резерва краевого министерства физической культуры и спорта Юрий Грачев.

«Впервые в крае проводятся соревнования по правилам гонок дронов – одного из самых молодых официальных видов спорта. Еще недавно дроны воспринимались как развлечение, хотя их применение в народном хозяйстве и МЧС давно очевидно. Сегодня беспилотники активно используются и в военно-прикладных целях, а операторы дронов стали крайне востребованы в зоне боевых действий. Гонки дронов стремительно развиваются в центральной России, и я уверен, что Приморье не отстанет. Скоро мы будем принимать здесь межрегиональные и всероссийские соревнования по этому захватывающему виду спорта», - уверен Юрий Грачев.

Участники внимательно изучали правила прохождения каждого из этапов гонок. Фото: Ирина ФАСОВА.

Обращаясь к обравшимся, заместитель министра по делам ГОЧС Сергей Коротков отметил, что квадрокоптеры стали неотъемлемой частью их службы.

«Несколько лет назад мы одними из первых внедрили эти аппараты, и уже первые полеты доказали их незаменимость. Дроны позволяют точно определять координаты мест чрезвычайных ситуаций, будь то пожары или наводнения. Сегодня в ведомстве насчитывается более 65 беспилотников, и это направление активно развивается. Дроны – это давно не будущее, а настоящее», - подчеркнул Коротков.

Перед началом состязаний юные операторы дронов старались поддержать друг друга и настраивались на победу.

«Конечно же, волнуюсь. Это первые официальные соревнования, в которых мы участвуем. Наша команда упорно к ним готовилась. Мы прошли теоретическое обучение по поводу оборудования, его подключения. У меня подготовка заняла три месяца. Сейчас имею около 100 часов налета. Победа не гарантирована, но надежда всегда есть», - поделилась Ирина Яшина в беседе с «Комсомолкой».

ЗАДАЧА – ОБНАРУЖИТЬ ПЯТЬ ЧС

Спортзал приморской Академии МЧС на несколько часов превратился в летное поле, над которым жужжали квадрокоптеры. Перед юными операторами стояли серьезные задачи. Им предстояло продемонстрировать мастерство управления БПЛА, навыки пилотирования, скорость реакции и, главное, умение работать в команде. Как подчеркнули в правительстве края, турнир направлен на развитие инженерных и технических навыков молодежи и подготовку будущих специалистов в сфере высоких технологий.

Перед началом соревнований команды анализировали особенности трассы. Фото: Ирина ФАСОВА.

Участникам предстояло пройти настоящее испытание, состоящее из трех захватывающих этапов. Сначала они продемонстрировали свои навыки пилотирования на передовых симуляторах, а затем перешли к покорению реальной трассы.

Первое испытание требовало внимательности и скорости: на макете населенного пункта нужно было за ограниченное время обнаружить пять различных чрезвычайных ситуаций – от пожара до аварии на водопроводе.

Участникам предстояло пройти настоящее испытание, состоящее из трех этапов. Фото: Ирина ФАСОВА.

ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО СКОРОСТЬ

В практической части каждый оператор виртуозно управлял дроном класса 85 миллиметров, проводя его через серию ярко подсвеченных рамок. Судейская коллегия внимательно оценивала безупречность траектории, скорость прохождения, пространственную ориентацию и непоколебимую стабильность полета даже на самых крутых поворотах. Кульминацией соревнований стала «Кольцевая гонка». Этот этап потребовал от пилотов не только скорости, но и точности, ведь им нужно было пройти заданный маршрут, не пропустив ни одной контрольной точки.

Все необходимое оборудование участникам предоставили организаторы соревнований. Среди них АНО ПДД «Тигр», Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС России, волонтерский центр Межрегиональной общественной организации «Федерация военно-тактических игр» в Приморском крае.

На площадке соревнований работали опытные инструкторы. Фото: Ирина ФАСОВА.

НОВЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Между основными этапами соревнований для участников было организовано практическое занятие по основам огневой подготовки. Эта пауза позволила ребятам отвлечься, снять напряжение перед финальными испытаниями и получить новый, полезный опыт.

На площадке соревнований работали опытные инструкторы из добровольческого движения «Тигр». Они помогали участникам анализировать промахи, давали ценные советы по управлению беспилотниками и делились своим опытом.

«Тебе надо сделать меньше ошибок и быстрее всех пролететь два круга. Пролетел один круг, второй не пролетел - дисквалификации. Тут ничего сложного, всем все видно», - объясняли наставники.

Ирина Яшина – одна из немногих девушек – операторов дронов. Фото: Ирина ФАСОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДЫ

Лучшие результаты продемонстрировали студенты из Дальневосточного федерального университета, машиностроительного колледжа, а также представители Федерации военно-тактических игр. Среди школьников отличились команды из Владивостока, Находки и поселка Сибирцево.

Победители турнира были награждены дипломами, а также ценными призами: видеокартами, аккумуляторами, наборами инструментов, тренировочными дронами, видеошлемами и пультами управления.

За соблюдением правил гонок дронов наблюдали строго. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Эти соревнования – важный шаг в развитии беспилотной авиации среди молодежи Приморья. Ребята показали не только отличные результаты, но и искренний интерес к современным технологиям. Мы наблюдали, как они справляются со стрессом, работают в команде и принимают быстрые решения. Уверен, такие мероприятия должны стать регулярными, ведь они помогают формировать будущие кадры для этой перспективной отрасли», – подчеркнул Олег Бутенко.

