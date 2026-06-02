Парк с панорамным обзором на море открылся в Большом Камне

Это отличная локация для посетителей разных возрастов. Фото: пресс-служба городского округа Большой Камень.

В городе Большой Камень открылось новое общественное пространство – Андреевский парк. Это новое рекреационное пространство соединяет жилые районы с Тропой здоровья, берущей начало у Народного парка. Ключевой особенностью локации стала смотровая площадка с панорамным обзором морского побережья. Парк интегрирован в план развития города как один из приоритетных объектов.

Открытие, как и полагается, прошло в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба городского округа Большой Камень.

Создание парка осуществлялось с участием местных жителей и учетом их мнений. На территории площадью 1,2 гектара высажены зеленые насаждения, проложены пешеходные дорожки, установлено современное освещение и системы видеонаблюдения. Для комфорта посетителей оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, коворкинг, сухой фонтан, а также места для кафе.

Особое внимание при разработке проекта уделялось формированию комфортной среды. Фото: пресс-служба городского округа Большой Камень.

Реализация проекта стала возможной благодаря продлению национальных проектов до 2030 года по решению президента РФ Владимира Путина и поддержке партии «Единая Россия». Особое внимание было уделено созданию безопасного, экологичного и комфортного пространства для всех групп населения.

Алексей Першин, министр ЖКХ и координатор партийного проекта «Большое благоустройство», отметил, что создание Андреевского парка – это пример успешного взаимодействия власти и приморцев, направленно на улучшение качества жизни.

«Проект демонстрирует возможность создания современного, безопасного и экологичного пространства для отдыха, спорта и общения горожан», – отметил Алексей Першин.

Предполагается, что парк ежедневно будет привлекать значительное число посетителей, так как около 80% жилого фонда Большого Камня находится в непосредственной близости от новой общественной территории. Проект успешно объединил культурно-досуговые и спортивные функции центра города с развивающимися жилыми кварталами, формируя единое современное пространство.

В парке предусмотрены зоны отдыха и кафе.

Стоит отметить, что строительство парка в Большом Камне стало результатом победы в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для Дальнего Востока, организованном по поручению президента России при содействии Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Конкурс, продленный правительством РФ до 2030 года с ежегодным финансированием в пять миллиардов рублей, проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с целью обновления общественных пространств и повышения привлекательности городов региона. В Приморье активно обновляются общественные пространства. Только за последние пять лет в регионе было создано 86 новых парков, скверов и набережных

Подчеркнем, приморцы принимают непосредственное участие в улучшении территорий края с помощью ТОСов, инициативных проектов и «Молодежного бюджета». Кстати, до 12 июня продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Отдать свой голос за понравившееся пространство можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

