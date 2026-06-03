Россияне могут подать заявки на участие в проекте «Знать. Любить. Гордиться!» до 14 июня

Фото: АНО "Больше, чем путешествие"

Организаторы Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!» приглашают к участию молодых людей от 14 лет и семейные коллективы, предлагая им выступить в роли авторов народной туристической карты России. Мероприятие посвящено Году единства народов, который отмечается в РФ в 2026 году по Указу президента Владимира Путина.

Программа конкурса состоит из трех последовательных этапов, которые позволят глубоко погрузиться в историю и культуру родного региона. На первом шаге участникам предстоит исследовать местные обычаи и проверить свои знания в интеллектуальных викторинах. Далее конкурсанты займутся составлением карточек, посвященных достопримечательностям, и формированием тематических сообществ. Завершающим аккордом станет разработка собственного, не похожего на другие экскурсионного маршрута, который будет включен в единую общенациональную базу знаний.

Проект отличается широким спектром направлений: он затрагивает изучение народных промыслов и гастрономических традиций, создание маршрутов с учетом доступной среды и поиск выдающихся современников. Оставить заявку на участие можно на официальном сайте знатьлюбитьгордиться.рф.

Главной наградой для победителей станут сертификаты на познавательные поездки по самым удивительным уголкам страны — от величественного плато Путорана до знаменитой Долины гейзеров на Камчатке. Обладатели первого места увидят эти локации своими глазами, а финалисты отправятся в путешествие для исследования достопримечательностей своего федерального округа.