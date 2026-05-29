Накануне Приморье попало в зону влияния циклона, из-за которого шли ливни и гремели грозы. Погода постепенно отступает, правда, не так быстро, как хотелось бы - еще как минимум сутки местами в регионе будет скверная погода. А следом придет жара. Подробнее - в материале «КП» - Владивосток».

ПОГОДА В ПРИМОРЬЕ 30-31 МАЯ 2026

Погода в Приморье начнет портится с вечера пятницы - местами будут бушевать ливни с грозами и порывистым ветром. 30 мая край останется в тыловой части уходящего циклона, а это значит, что в некоторых районах сохранятся осадки.

Столбики термометров ночью покажут +5+13, днем - около +20+25 градусов. На севере воздух прогреется до +13+19 градусов.

Дожди, по прогнозам синоптиков, прекратятся 31 мая. Утром возможен туман. Ночные температуры воздуха понизятся до +6+11 градусов, на севере ожидается +1+5 градусов. Днем ожидается +26+31, на побережье - около +19+24 градусов.

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 30-31 МАЯ 2026

Ночь на 30 мая во Владивостоке обещает быть дождливой с умеренным ветром. Столбики термометров покажут +11+13 градусов. Днем осадков не ожидается, но сохранится свежий северо-западный ветер, который к вечеру ослабеет и сменится юго-восточным. Температура воздуха повысится до +19+22 градусов.

«31 мая во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня вновь усилится юго-восточный ветер. Ночью +9+11, днем - до +18+20 градусов», - сообщили в Примгидромете.

