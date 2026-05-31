Любит внимание, но держит дистанцию: история пострадавшего от браконьеров в Приморье леопарда получила продолжение

В Московском зоопарке рассказали, как сейчас живет знаменитый дальневосточный леопард Leo 80M по имени Николай. В столицу хищника перевезли 10 лет назад после нападения браконьеров в Приморье. За это время спасенный зверь не только освоился на новом месте, но и обзавелся большим потомством. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ДАМА СЕРДЦА И ДВОЕ КОТЯТ

Сейчас Николай живет в одном просторном комплексе с самцом Эльбрусом и самкой Акрой. По словам специалистов, у хищника очень спокойный характер. Он любит, чтобы на него смотрели зрители, но близкого общения с людьми избегает и держит дистанцию.

С Акрой у приморского леопарда сложилась пара. У них родились двое котят – Дава и Тимба. А в 2024 году Николай и Акра стали бабушкой и дедушкой: их внуки появились на свет в Новосибирском зоопарке. Однако до переезда в Москву хищнику пришлось пережить серьезную травму.

ТРИ ПАЛЬЦА ОСТАВИЛ В КАПКАНЕ

В 2015 году российские пограничники нашли в Приморье на территории нацпарка «Земля леопарда» раненого годовалого котенка. Он угодил в браконьерскую петлю и лишился трех пальцев на передней лапе.

Хищника отправили в Центр реабилитации. Ветеринары вылечили зверя, однако контрольный медосмотр показал: в дикую природу леопарду путь закрыт. Из-за отсутствия когтей кожа на лапе сильно истончилась. В условиях тайги влажность и грязь привели бы к постоянным ранам и инфекциям.

Специалисты приняли решение отправить дикого леопарда в зоопарк. Николай стал первым за 60 лет представителем своего подвида, которого официально перевезли из природы в неволю.

УНИКАЛЬНОЕ ПОТОМСТВО

Для программы по спасению редких кошек переезд Николая имел огромное значение. Чтобы избежать вырождения леопардов в зоопарках, специалистам был жизненно необходим хищник именно из дикой природы.

«Появление на свет уникального потомства позволило улучшить генетическое разнообразие дальневосточных леопардов в неволе. Это является основой для сохранения и восстановления этих краснокнижных хищников», – рассказали в пресс-службе дирекции заповедников «Земля леопарда».

Сейчас потомки спасенного в Приморье хищника живут сразу в нескольких зоопарках страны.

