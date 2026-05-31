Семейный уклад удэгейцев и нанайцев остается глубоко консервативным Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Позапрошлый год был объявлен президентом России Годом семьи, нынешний – Годом единства народов нашей страны. Они символично продолжают друг друга, поскольку именно в семье закладываются основы национальной культуры: через обряды, родные сказки, праздники и повседневные обычаи дети перенимают ценности своего народа. Несмотря на то, что языки исконных этносов, для которых приморская тайга является домом, сегодня находятся в уязвимом положении, их духовная культура продолжает жить в родовых традициях.

В честь первого в истории России Дня коренных малочисленных народов в селе Красный Яр прошел конкурс семей. По давней традиции, празднику предшествовал шаманский обряд. Участники, получив благословение и заручившись поддержкой духов тайги, приступили к творческим состязаниям.

В современных удэгейских семьях сохраняется традиционное декоративно-прикладное искусство Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

О верованиях, социальном укладе и семейных традициях удэгейцев и нанайцев, читайте в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Духовная культура

Для всех тунгусо-маньчжурских народов Дальнего Востока характерно анимистическое мировоззрение, согласно которому весь окружающий мир – тайга, вода, небо, животные, огонь – единое целое, живая среда. Каждый объект имеет своего духа-хозяина, с которым человек может вступать в общение. Но, чтобы духи были добры к нему, нужно выполнять определенные ритуалы.

Скала Сивантай священна для удэгейцев Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самым распространенным обрядом считается «кормление» духов. Прежде чем приступить к трапезе или начать промысел, охотник обязательно преподносит символическое угощение хозяину местности.

При этом, духовной опорой общины, посредником между мирами людей и духов является шаман. К нему обращаются в самые трудные моменты жизни, его обряды сопровождают важные события, он благословляет уходящих на промысел охотников.

«Шаман должен быть универсальным – он и врач, и духовный наставник», – поясняет потомственный шаман Василий Дункай.

Василий Иванович родился и вырос в селе Красный Яр. До 44 лет занимался тем же, чем занимались его односельчане, – был одним из лучших охотников. А потом его настигла «шаманская болезнь» – крайне изнуряющее состояние, сочетающее психические переживания и физическое недомогание. Оно означает, что духи выбрали человека для того, чтобы он служил им, своему народу и людям.

«Шаманы все от бога, не от нас зависит выбор», – продолжил Дункай.

Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как принять этот дар и пользоваться им во благо. Научиться быть шаманом, окончив какую-то специальную школу, или даже став учеником другого шамана – невозможно.

«У меня есть ученики, по крайней мере они называют меня учителем, но я, на самом деле, их ничему не учу. Если нет крови, то учить бесполезно. Чтобы стать шаманом, предки тоже должны быть шаманами. У меня и по материнской, и по отцовской линии они были», – рассказал он.

Для шамана вселенная поделена на три мира: люди и духи делят между собой средний мир, верхний мир населяют боги, а в нижний мир отправляются умершие и злые духи.

Шаман является медиатором между всеми мирами, ему доступен как нижний, так и верхний миры. В верхнем он может обращаться к богам любой религии вне зависимости от того, к какой конфессии принадлежит его «пациент».

«Я работаю много по всей России, и где бы я ни был, всегда помогаю людям, которые ко мне обращаются. Болезни у людей одинаковы. Мне просто «дали» некую возможность обращаться ко всем богам», – поделился Василий Иванович.

Сейчас он продолжительное время находится вне родного села, помогая людям, страдающим душевно и физически. В Красном Яре он иногда проводит обряды, очищая село от злых духов. Но для удэгейского, нанайского и других родственных народов необходимо шамана видеть чаще. На прошедшем празднике в честь семей села Красный Яр, обряд проводила Любовь Пассар.

Видео: Элина ИВАНОВА Так проводится шаманский обряд

Любовь Владимировна воплощает духовное и целительное предназначение шамана буквально – уже более восьми лет она работает врачом общей практики в участковой больнице села Красный Яр.

«Я здесь родилась 68 лет назад. Мои дедушка и бабушка были первооснователями села, строили эту деревню. Всю свою сознательную жизнь я мечтала вернуться сюда. Когда построили новую больницу, Алексей Викторович Кудрявцев [директор национального парка «Бикин» – прим. ред.] позвонил и спросил: «Может, вы найдете врача сюда из числа представителей коренных народов? А может сами приедете и посмотрите?». Так я приехала, посмотрела и осталась», – поделилась Любовь.

После окончания медицинского института врач долгое время жила и работала в Хабаровске. Мечтая вернуться на родину, она вряд ли могла предположить, что станет лечить не только тело, но и дух. Но у судьбы были свои планы.

«Местный шаман – Василий Иванович – уехал пять лет назад, а связь между живущими на земле и той ноосферой должна быть обязательно. Этот шаманский наряд сшила мне 30 лет назад наша старейшина. Видимо, предвидела мою судьбу», – вспоминает женщина.

Социальный уклад «народов большой реки»

Любовь Владимировна рассказала также об истории своей семьи, в которой отразились и обычаи ее народа, и социально-политический контекст того времени:

«Мои дедушка и бабушка познакомились в 1930-х годах в институте имени Герцена в Ленинграде. Тогда действовала программа по ликвидации безграмотности – «ликбез». Эта компания была направлена и на представителей коренных народов, потому что они вообще читать не умели.

Прабабушка рассказывала, что ее отдали замуж в пять лет – тогда она и попала в семью будущего мужа, такие были традиции. Она подрастала в чужой семье и к 15-16 годам должна была выйти за мужчину, который был значительно старше ее. Как-то она пошла с двумя ведрами на берег Бикина, а там стоял бат – долбленая лодка. В ней были люди, у которых «нет глаз» – так местные называли голубоглазых. Они убедили ее поехать с ними. Она оставила ведра на берегу, села в лодку и попала в Ленинград. Там она уже встретилась с моим дедушкой и вышла за него замуж».

Обычай отдавать девочку – будущую невестку – на воспитание в семью мужа известен в традициях тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и многих других народов. Сейчас, конечно, такие обычаи больше не практикуются, семьи у представителей коренных народов Приморья создаются на основе взаимной любви двумя взрослыми людьми – мужем и женой, а не по решению отцов обоих – как раньше.

Вместе с тем семейный уклад удэгейцев и нанайцев остается глубоко консервативным. Несмотря на то, что функции шамана в культуре этих этносов могут брать на себя представители обоих полов, во всех прочих сферах жизни за мужчинами и женщинами закреплены разные социальные функции.

«Удэгейская женщина занимается и рукоделием, и домашним уютом, и хранит очаг, потому что наши мужчины постоянно находятся в тайге, занимаются охотой и рыболовством. Все домашние заботы ложатся на плечи женщин», – поделилась участница конкурса семей села Красный Яр, мать двоих детей Антонина Калугина.

Видео: Элина ИВАНОВА Танец, поставленный тремя участницами конкурса, показывает быт удэгейских женщин – выделку шкуры и шитье одежды

На мероприятии юные жители села Красный Яр сыграли спектакль, рассказывающий о семейных отношениях у коренных народов Дальнего Востока. Кстати, написан он был дядей шамана Василия Дункая – писателем нанайского происхождения Николаем Дункаем.

Видео: Элина ИВАНОВА Сценка поставлена по произведению нанайского писателя Николя Дункая

В постановке рассказывается о ленивом муже, который не желает отправляться в лес, чтобы добывать семье пропитание, и о трудолюбивой и умной жене, которая, умело играя на мужском тщеславии, все-таки заставляет супруга взять в руки охотничье копье. Некоторые сюжеты актуальны для любого народа и в любую эпоху. В исполнении детей социальная сатира выглядела особенно забавно.

В нанайских и удэгейских семьях детей, как правило, много. Родители стремятся привить подрастающему поколению не только базовые вещи: любовь, внимание и образование, но и передать традиционные навыки. Матери обучают дочерей секретам национальной кухни и тонкостям декоративно-прикладного искусства, в то время как отцы делятся с сыновьями опытом охоты, рыболовства и искусства выживания в суровых таежных условиях.

Семьи-участники рассказывали о своей истории, увлечениях и ценностях Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы с дочкой не просто готовим – это процесс обмена знаниями, во время которого мы вспоминаем истории наших предков, – делится Антонина. – В современном мире непросто сберечь исконный уклад, но здесь, в окружении родных лесов, мы продолжаем чтить обычаи, передававшиеся из поколения в поколение».

Еще одним столпом семейного воспитания является бережное отношение к окружающему миру. Например, семья Калугиных часто выезжает в лес. Дети проявляют к таким прогулкам живой интерес – они не только наблюдают за природой, но и стремятся разгадать ее тайны, задавая взрослым множество вопросов.

Каждая семья победила в своей номинации Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Конкурс прошел по-домашнему – все участники хорошо знают и поддерживают друг друга – и без всякой конкуренции, ведь каждая семья победила в своей номинации. От центра «Амурский тигр» им вручили подарки, женщинам – цветы. В завершении всех участников и гостей пригласили продегустировать блюда национальной кухни, которые принесли хозяйки от каждой семьи, участвующей в конкурсе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.