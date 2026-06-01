Как платежи за дороги спасают магистрали Дальнего Востока

Через его территорию ежедневно проходят тысячи грузовиков, везущих товары из портов Владивостока во внутренние регионы страны и обратно. Эта интенсивная нагрузка неизбежно изнашивает асфальт и бетон. Но за последний год край получил беспрецедентное финансирование на восстановление дорог благодаря инновационной системе контроля и сбора платежей за проезд большегрузов «Платон».

Система мониторинга грузоперевозок, запущенная в России несколько лет назад, превратилась в мощный инструмент не только для учета транспорта, но и для целевого финансирования дорожной инфраструктуры. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 916 тысяч перевозчиков и свыше 2 миллионов грузовых автомобилей. Для Дальневосточного федерального округа эти цифры составляют 28 тысяч компаний и 84 тысячи большегрузов.

Приморский край занимает лидирующую позицию в регионе по количеству зарегистрированных фур - 18 тысяч машин. Это отражает реальность: край является воротами российской торговли на Тихий океан. Через его порты проходит значительная часть экспорта и импорта страны, что генерирует огромный грузопоток и, соответственно, значительный износ дорожного полотна.

Финансовые результаты говорят сами за себя. В 2024 году Приморский край собрал 43,4 миллиона рублей от платежей за проезд большегрузов. В 2025 году эта сумма выросла до 71,8 миллиона рублей - прирост составил 65%. Для всего Дальневосточного округа увеличение было еще более впечатляющим: с 107,7 миллиона в 2024 году до 174,9 миллиона в 2025 году.

Эти деньги идут напрямую на ремонт и реконструкцию федеральных трасс. Приморский край обеспечил подавляющую часть доходов округа - его доля составила около 41% от всех поступлений. Это означает, что регион получает соответствующее финансирование для восстановления своей дорожной сети, которая испытывает наибольшие нагрузки.

Система работает благодаря разветвленной сети контрольных точек. По всей России установлено 500 стационарных рамок, которые фиксируют проезд большегрузов в режиме реального времени. Дополнительно работают 122 мобильных контрольных автомобиля, которые перемещаются по магистралям и отслеживают нарушителей. Информация также поступает через бортовые устройства на самих грузовиках и маршрутные карты перевозчиков.

Эта разветвленная система сбора данных позволяет не только взимать платежи, но и проводить детальный анализ грузопотоков. Аналитики изучают структуру рынка перевозок, отслеживают интенсивность движения в разные дни недели, выявляют наиболее загруженные участки трасс. Такая информация критически важна для планирования дорожных работ.

На основе этих данных дорожные службы могут принимать обоснованные решения о том, где срочно требуется ремонт, какие участки нуждаются в расширении, где необходимо улучшить безопасность. Это позволяет избежать хаотичного распределения средств и направить финансирование туда, где оно принесет максимальную пользу.

Результаты уже видны. Федеральные трассы Приморского края становятся безопаснее и удобнее. Улучшение дорожной инфраструктуры, в свою очередь, снижает затраты перевозчиков на топливо и ремонт техники, ускоряет доставку грузов и повышает конкурентоспособность российской логистики на мировом рынке.

Система демонстрирует, как правильно организованный контроль и справедливое распределение нагрузки между участниками рынка могут создать устойчивый источник финансирования для инфраструктуры. Те, кто интенсивнее использует дороги, вносят больший вклад в их содержание. Это справедливо и экономически эффективно.

Для Приморского края, где грузоперевозки являются основой экономики, эта система стала настоящим спасением. Вместо того чтобы ждать выделения средств из федерального бюджета, регион получает финансирование, пропорциональное реальной нагрузке на его дороги. И эти деньги работают: они превращаются в отремонтированные трассы, в улучшенную безопасность движения, в экономический рост.