Современно и комфортно: старинное здание детской поликлиники приводят в порядок во Владивостоке

Медучреждение обслуживает 10 тысяч маленьких пациентов.

Владивостокский филиал детской поликлиники №3, обслуживающий более 10 тысяч юных жителей, модернизируют в рамках национального проекта «Семья» (0+), инициированного президентом Владимиром Путиным. Ремонт исторического здания по адресу Камский переулок, 1/3, направлен на создание современных и комфортных условий для получения медицинской помощи.

В настоящее время в корпусе активно ведутся ремонтно-строительные, сантехнические и электромонтажные работы. Планируется полная замена электропроводки, системы отопления, а также обновление внутренних помещений и кабинетов.

Ремонт идет с опережением сроков.

«Для нас это долгожданные изменения. Обновление здания важно не только для медицинских работников, которые смогут трудиться в более современных и комфортных условиях, но и для наших маленьких пациентов и их родителей. После ремонта посещение поликлиники станет значительно удобнее, а условия оказания медицинской помощи – более комфортными», – отметил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Игорь Бабенко.

Одноэтажное каменное здание, построенное в 1915 году (116 лет назад), последний раз капитально ремонтировалось в 2015 году. В поликлинике функционируют восемь педиатрических участков, прививочный и процедурный кабинеты, а также регистратура.

По словам Игоря Бабенко, сейчас реконструкция идет с опережением графика, окончание работ ожидается в июле. Капитальный ремонт проводится в четыре этапа, два из которых уже завершены

Стоит отметить, что у детской поликлиники №3 во Владивостоке четыре филиала, обслуживающие 32,7 тысячи детей. Для создания более комфортных условий и улучшения качества оказания медицинских услуг во всех медучреждениях постепенно обновляется оборудование, проводятся ремонтные работы. Например, на Анны Щетининой благоустраивают прилегающую территорию, обновляют тротуары, лестницы, входные группы и подъездные пути. Часть пациентов с Камского переулка сейчас посещают этот филиал.

Подчеркнем, в текущем году в Приморье запланирован ремонт 10 медицинских учреждений в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и еще 12 – за счет краевого бюджета.

