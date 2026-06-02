Во благо развития региона

Очередная сессия Законодательного Собрания Приморского края Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

Двадцать шесть вопросов рассмотрели депутаты на состоявшемся 27 мая очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края. Краевые парламентарии оценили результаты работы регионального правительства за 2025 год, внесли плановые корректировки в бюджет и изменения в ряд законодательных актов.

«Приложим все усилия, чтобы наш регион был самым лучшим»

Ключевым моментом заседания стал ежегодный отчет губернатора Приморья об итогах работы регионального правительства и социально-экономического развития края за прошедший год. Депутаты с интересом заслушали доклад Олега Кожемяко и задали вопросы, волнующие их избирателей.

Глава региона подчеркнул, что в условиях давления на российскую экономику Приморье продолжает демонстрировать уверенный экономический рост. Например, внутренний региональный продукт вырос на 200 миллиардов рублей и достиг уровня 2,3 триллиона рублей. Промышленность выросла на девять процентов, а инвестиции - на семь процентов, превысив 520 миллиардов рублей.

- Положительную экономическую динамику обеспечивают решения Президента нашей страны Владимира Путина и его полномочного представителя Юрия Трутнева в части льготных режимов, дальневосточной ипотеки, мастер-планов, а также инфраструктурных и инвестиционных проектов. За год резиденты Территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток открыли 333 новых проекта на 690 миллиардов. А с 2015 года создано 78 тысяч рабочих мест со средней зарплатой 96 тысяч рублей, - рассказал Олег Кожемяко.

Регион эффективно использует свою уникальную географическую роль «ворот в Азию» - более 40% экономики края составляют логистика и торговля, внешнеторговый оборот вырос в прошлом году на 12%, а порты перевалили 160 миллионов тонн грузов.

Рост экономики положительно сказался на благосостоянии жителей края - средняя зарплата в регионе достигла почти ста тысяч рублей, а среднедушевой доход поднялся до 75 тысяч. В краевой бюджет поступили более 300 миллиардов рублей налогов и сборов.

Депутаты отметили высокую эффективность работы правительства в непростых экономических условиях.

- С Вами, Олег Николаевич, и с Вашей командой работать интересно. Не всегда просто, но всегда интересно. Потому что Вы вовлечены во все сферы жизни Приморского края. Удивлен искренне и поражен работоспособностью Вашей команды, как она за Вами успевает. Но, тем не менее, результат налицо. Глубоко убежден, что во взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания и фракцией «Единая Россия» будут приложены все усилия для того, чтобы наш регион развивался, процветал и был самым лучшим, - подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.

Антон Волошко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

Больше средств на помощь участникам СВО и ликвидацию ЧС

Народные избранники в плановом режиме скорректировали параметры регионального бюджета, перенаправив 841 миллион рублей в резервный фонд правительства края, из которого финансируются меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а также ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, дополнительный миллиард рублей направлен муниципальным образованиям на поддержку сбалансированности местных бюджетов, 930 миллионов рублей уйдут на капитальный ремонт тепловых сетей, модернизацию электросетевого оборудования, двух газовых котельных и одной модульной в краевой столице. Также дополнительные средства выделены на строительство поликлиник в селах Новопокровка Красноармейского округа и Яковлевка Яковлевского округа, а также проведение XI Восточного экономического форума и «Улиц Дальнего Востока».

На 125 миллионов рублей «подросли» вливания на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, а органам местного самоуправления добавили 290 миллионов рублей на ремонт проездов в населенных пунктах.

В целом после проведенных корректировок доходная часть бюджета составила 254,4 миллиарда рублей, расходная - 289,6 миллиарда, а дефицит вырос до 35,1 миллиарда за счет привлечения казначейского инфраструктурного кредита.

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