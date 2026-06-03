Два сквера и парк вышли в лидеры голосования за благоустройство во Владивостоке

В дальневосточной столице в списке для преображения 15 территорий. Фото: pos.gosuslugi.ru.

В Приморье и его столице продолжается важное голосование за объекты благоустройства. Более 60 тысяч жителей Владивостока уже высказали свои предпочтения, определяя, какие общественные преобразятся в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помочь составить народный рейтинг и выбрать территории-победители может каждый приморец старше 14 лет.

На данный момент в дальневосточной столице среди лидеров голосования – сквер на Магнитогорский, сквер на Полярной, 1, и парк на Джамбула, 43, который занял второе место в рейтинге территорий. Несмотря на достигнутые позиции, у других претендентов еще есть возможность выйти в лидеры. Напомним, во Владивостоке в списке объектов для модернизации 15 локаций в разных районах города. Местным жителям предстоит выбрать три из них для благоустройства в следующем году. Проголосовать можно до 12 июня на интернет-ресурсе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Важно участие каждого.

Принять участие в голосовании могут приморцы с 14 лет. Фото: vlc.ru.

Как неоднократно писала «КП», жители Владивостока принимают активное участие в улучшении территорий с помощью ТОСов, инициативных проектов и конкурса «Молодежный бюджет» (14+). Совместно с мэрие общими усилиями удается преобразить еще больше общественных пространств в городе.

Следует подчеркнуть, что голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Инициатива находится под кураторством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и поддерживается партией «Единая Россия». Во Владивостоке благоустройство ведется при содействии администрации города.

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