«Если крадут книги – это здорово, значит, их читают»: владивостокцам рассказали, как изменились библиотеки города за последнее время и что ждет их в будущем

Во Владивостоке 22 муниципальные библиотеки, готовые дарить «праздник души». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Библиотеки Владивостока активно трансформируют, превращая традиционные книгохранилища в многофункциональные культурные центры. Они привлекают горожан обновленными пространствами, технологическим оснащением и разнообразной деятельностью, которая разворачивается в стенах библиотек. О новых тенденциях и непоколебимых ценностях «храмов духовных и исторических ценностей» «Комсомолка» поговорила с директором муниципального бюджетного учреждение культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергеем Соловьевым.

За год библиотеки Владивостока посещают более 500 000 человек. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КНИГИ

- Начнем с глобальных вопросов. Что такое библиотека во Владивостоке сегодня? Очевидно, что не место с пыльными полками, где лежат потрепанные книги и работает пара пенсионерок, потому что на низкую зарплату другие не пойдут. Мы окончательно пришли к мысли, что библиотека - место досуга, где человек может проводить целый день?

«Библиотека - это современное общественное городское пространство, которое способно дать горожанину значительно более расширенный функционал, чем просто общение с книгой. Это, если хотите, центр мысли, знаний, нравственности, неформального образования. История просвещения, в конце концов! Совершенно не хочется, чтобы эти сакральные по-своему места изменяли в угоду современным технологиям. Библиотека была и будет библиотекой, основная функция которой - открывать перед человеком дверь к книге, к прекрасному».

Директор МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Тем не менее, мы живем в эпоху цифровых технологий и информации, доступной на расстоянии одного клика. Как с такой ситуацией справляется библиотечная система Владивостока?

«Для нас, безусловно, существует опасность передовых технических достижений, прежде всего, для детской аудитории. Связана она не столько с самим прогрессом, а по большому счету, с халатным, уж, простите меня, дорогие родители, отношением к своим детям. Понятно, что это происходит в силу современной скорости жизни, загруженности заботами, работой. В общем, всем тем, чем мы обычно оправдываем нехватку времени на детей.

Родители часто отдают воспитание чад на откуп цифровым технологиям. Хотя только от тех, кто рядом с детьми, зависит, будут ли они читать книги. Поэтому наши главные союзники - библиотеки, которые входят в городскую систему Владивостока, и родители».

МОДУЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СЕЙЧАС И РОСКОШЬ ИНТЕРЬЕРОВ ЗАВТРА

- Какой должна быть библиотека во Владивостоке, чтобы стать мега популярной?

«Могу сказать точно: это библиотека с деревянными сводами, роскошнейшими, историческими, редкими книгами на стеллажах от пола в потолок. С тихой, спокойной атмосферой и с ограниченным количеством рабочих мест, чтоб войти туда было не так просто. Очередь в такие читальные залы, хотя бы, чтобы сфотографироваться в этих интерьерах, будет стоять на несколько недель вперед. Мы знаем, как это сделать. Надеюсь, подобная роскошь появится во Владивостоке уже в недалеком будущем».

Традиционные книгохранилища превратились в многофункциональные культурные центры. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Мы видим, что в последние годы на библиотеки государство обращает гораздо больше внимания, чем раньше.

«Да, безусловно, государство во многом повлияло на то, как меняются сейчас библиотеки. Началось все с Москвы, потом подключились другие города. С гордостью скажу, что Владивосток стал одним из первых, где эти изменения начались еще десять лет назад.

Сегодня вкладывают очень серьезные инвестиции в учреждения культуры и в библиотеки, прежде всего. Это и появление модельных библиотек. Во Владивостоке, напомню, первое такое пространство открылось на базе центральной библиотеки им. Чехова в 2021-ом. В нынешнем году в рамках национального проекта «Семья» модернизируют библиотеку №14 на улице Полярной, 7. Концепция библиотеки нового поколения – «Полюсы», так как район, где она располагается, связан с исследованиями и путешествиями. Именно подобными смыслами наполнят обновленное пространство.

Планируется, что библиотеку разделят на несколько функциональных зон – универсальную, детскую и семейную. Появится мультимедийное пространство с высокоскоростным интернетом, интерактивным оборудованием, обновленным книжным фондом».

Держать книгу в руках – особое прекрасное чувство, которое не сможет подарить ни один девайс. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

ПАРАДОКСЫ САМЫХ ЧИТАЮЩИХ СТРАН В МИРЕ

- Кто-то говорит, что мы остаемся самой читающей нацией в мире, кто-то – что интерес к чтению падает. Где, по-вашему, правда? Где-то по середине?

«Спор бесконечный. Еще со времен Советского Союза закрепилась сентенция про «самую читающую». Хотя на самом деле, интерес к чтению был обоснован не столько удивительной тягой советского гражданина к книге, сколько, в большей степени, отсутствием доступных каналов коммуникаций. Не было свободной журналистики, доступа к архивным информационным базам данных. Поэтому советский человек искал какую-то правду, откровения, удовлетворял свой познавательный интерес в чтении всевозможной литературы.

Есть статистика, что мы уже много десятилетий подряд находимся приблизительно на пятой либо седьмой позиции среди самых читающих стран мира. Хвастать этим статусом мне кажется несколько смешным. Как вы думаете, какая страна с 2015 года считалась самой читающей? Индия! Откуда такой показатель? Все просто. В силу бедности населения, отсутствия доступности интернета (не в каждой семье даже телевизор есть), здесь массово шерстят самую дешевую беллетристику, фикшн, комиксы.

Буквально в последние годы пальму первенства перехватили США. Но тут опять же нужно внимательно смотреть на методику подсчета. В Америке уверены, что они победители, потому что средний читатель больше всего часов в году проводит за книгой – более 300. Но, давайте посмотрим правде в глаза. Читать можно 10 страниц за час, а можно и 40. Все-таки история статистики библиотек, продаж книжных магазинов более точна. В этом смысле находиться в первой пятерке - это очень хороший результат. Средний россиянин читает от 12 до 20 книг в год. У нас хорошая статистика, и мы очень гордимся нашими читателями».

ВЗГЛЯНИТЕ НА «АННУ КАРЕНИНУ» ПО-НОВОМУ

- Если говорить про Владивосток, сколько человек посетили библиотеки с начала этого года? Какое количество книг ими прочитано?

«Во Владивостоке зарегистрировано больше 80 000 читателей. Мероприятия, которые проводят в городских библиотеках, за год посещают больше полумиллиона человек. Речь и о стационарных площадках, и виртуальных.

Там, где нет наших библиотек, мы стараемся присутствовать на базе других общественных площадок. Например, в крупных торговых центрах. Это тоже часть нашей работы и частью нашей статистики.

В течение года прочитано более миллиона книг: либо в читальных залах, либо были выданы на руки».

Библиотеки – не просто книги, а место встречи с интересными людьми. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Какие книги сейчас на вашем столе?

«Сейчас я погружен в творчество Льва Толстого. Конечно, как и все, читал его произведения в школе, но сейчас они воспринимаются совершенно иначе. Повесть «Смерть Ивана Ильича» покорила меня настолько, что я не мог поверить, как человек, который жил больше ста лет назад, мог так тонко чувствовать современного нам горожанина. Я был потрясен величием и масштабом писателя. Сейчас на моем столе вновь «Анна Каренина». Позволяю себе читать несколько десятков страниц в день, не более. Не превышаю лимит, потому что очень хочу и порефлексировать, и подумать, и просто получить несказанное удовольствие от текста. Почитайте и вы. Поверьте, в XXI веке «Анна Каренина» звучит по-особенному».

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

- Нарисуйте портрет нынешнего владивостокского библиотекаря. Кто этот человек? Какое у него образование, склад мышления?

«У нас существует профессиональный стандарт, которого мы стараемся придерживаться. Есть квалификационные требования для наших сотрудников. Но в целом, библиотекарь - это человек с гуманитарным образованием, думающий, способный распознать читателя и ту потребность, которая поможет ему получить удовольствие от книги, от соприкосновения с прекрасным. В то же время, это организатор просвещенческих мероприятий и, возможно, знаток моды, робототехники, других сфер жизни. Он на «ты» с современными цифровыми технологиями, может связаться со своими читателями посредством социальных сетей, мессенджеров.

Библиотека № 20 во Владивостоке разительно преобразилась после ремонта. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Мне кажется, это очень благородная и благодарная работа делать так, чтобы про наши владивостокские библиотеки можно было сказать, что они лучшие в России».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ УКРАЛ КНИГУ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

- Признаюсь, в детстве я взяла в детской библиотеке книгу (помню, как сейчас, это был сборник сказок «Чудеса в решете») и не вернула. Очень она мне нравилась. За этот поступок совесть мучает до сих пор. А сейчас крадут «источники знаний» в библиотеках? Как боретесь с этим явлением?

«Если «Чудеса в решете» утеряна, мы не будем за вами гоняться. (Сергей Соловьев улыбается – от Ред.). Можно сделать так. Вот у вас есть хорошие книги, которые вы уже прочитали, они изданы в последние годы, и вы знаете, что не будете их перечитывать. Приносите их нам. Пусть они радуют других людей. Сможете искупить свою вину перед библиотекой (Соловьев улыбается снова – от Ред.). Что касается краж. Мой хороший друг, один из директоров писательской арт-резиденции «Переделкино» в Москве Борис Куприянов, однажды сказал: «Если книги крадут - это же круто! Значит, их читают». Если серьезно, пропажа изданий из владивостокских библиотек никогда не носила массовый характер. Хотя стоимость печатной продукции растет, и, наверное, это один из самых печальных показателей. «Книжная» инфляция намного выше, чем в любой другой отрасли. За последние несколько лет, по подсчетам некоторых экспертов, книги подорожали почти в пять раз. Это иногда делает чтение недоступным. Тогда на помощь приходят библиотеки Владивостока».

Книга – это неиссякаемый источник знаний, мудрости и духовности. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Что бы вы сказали человеку, который ни разу не был в библиотеке?

«Знаю по себе, и, надеюсь, по своей дочери, что книга точно делает человека лучше: нравственным, моральным, духовным, ну, просто добрым, хорошим. Поэтому такому человеку я бы сказал: «Хочешь, я покажу тебе место, которое сделает тебя лучше? Оно есть. Их даже 22». Конечно, речь о библиотеках, которые входят во Владивостокскую централизованную библиотечную систему».

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