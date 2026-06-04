Труднодоступные склоны на трассе Седанка-Патрокл облагородят соснами

Хвойные впервые высаживуют на этом участке. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Столица Дальнего Востока продолжает расцветать и преображаться благодаря стараниям муниципальных служб и активности местных жителей. Немаловажную роль в благоустройстве города играет озеленение. Сезон высадки зеленых насаждений, стартовавший весной, сейчас в самом разгаре. Привлеченная муниципальным учреждением «Зеленый Владивосток» подрядная организация начала высадку могильных сосен на труднодоступных участках трассы Седанка – Патрокл. Вечнозеленые хвойные также украсят обновленный перекресток на Второй Речке.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, на склонах объездной трассы специалисты высадят первые180 сосен. При выборе саженцев учитывались сложные условия, наличие возвышенностей и скалистых крутых склонов. И.о. директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова отмечает, что проект по озеленению рассчитан на несколько лет.

«Трасса Седанка – Патрокл сама по себе очень живописная, но в некоторых участках ей не хватает организованного озеленения. Поэтому вопрос высадки обсуждался неоднократно. В итоге мы вместе с представителями местных питомников осмотрели территорию, определили участки, подходящие для этих работ. Растения выбрали локальные – это сосны могильные и корейские. Впоследствии будем своими силами и с привлечением подрядчиков высаживать рододендроны и абрикосы маньчжурские. Они будут украшать склоны в период весеннего цветения», – поделилась планами и.о. директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.

Начавшиеся на пилотном участке работы включают высадку 80 крупномеров и 100 более мелких сосен. Озеленение осложняется крутизной склона и труднодоступностью, что требует использования специальной техники.

Руководитель питомника «Алекра» Алексей Орлик отметил неординарность задачи и уверенность в успешной адаптации деревьев.

Работы по озеленению рассчитаны на несколько сезонов. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Масштабное озеленение дальневосточной столицы, в том числе и вдоль трассы Седанка – Патрокл, является частью городской программы. Вопросы по высадке зеленых насаждений обсуждаются с лидерами отрасли на рабочих встречах при участии главы города Константина Шестакова. В текущем году гулицы Владивостока освежат более 30000 новых деревьев и кустарников. При этом большую часть сеянцев – 20000 кедра корейского и 5000 абрикоса маньчжурского укоренили во время весенних озеленительных работ силами представителей МКУ «Зеленый Владивосток» и неравнодушных жителей.

Отдельно стоит отметить работы по озеленению обновленного перекрестка улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, где уже началась высадка хвойных растений. В ближайшие дни на разделительных полосах появится 10 средних сосен и пять крупномеров. Весной после завершения модернизации перекрестка специалисты восстановили газоны, завезли плодородную почву и сделали планировку зеленых зон. К выбору растений, как и в случае с объездной трассой, подошли со всей ответствественностью, учитывая требования безопасности на дороге. Хвойные будут визуально разделять транспортные потоки, но при этом не снижать обзорность.

Как поделились городские озеленетили, на разделительных полосах и газонах высадят деревья, кустарники, а также многолетние травянистые, а в последствии и однолетние цветущие растения. Основные мероприятия по благоустройству территории продлятся до августа.

Растения для этой территории выбирали с учетом требований безопасности на дороге. Фото: vlc.ru.

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