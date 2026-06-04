Грыжевой мешок плотно спаялся с кожей: во Владивостоке спасли пациента с новообразованием размером с футбольный мяч

Послеоперационный период прошел без осложнений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке хирурги Краевой клинической больницы № 2 провели сложнейшую операцию мужчине с гигантской вентральной грыжей. Образование достигало более 20 сантиметров в диаметре и по объему напоминало футбольный мяч. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Житель Приморья обратился к медикам спустя два года после радикального лечения рака мочевого пузыря. Из-за особенностей патологического процесса у него сформировалась большая грыжа. Сложность вмешательства состояла в том, что грыжевой мешок охватывал уростому и плотно спаялся с кожей – любое неосторожное движение могло повредить мочевыводящие пути.

Операция высокого уровня сложности заняла около трех часов. Заведующий хирургическим отделением Андрей Мерена отметил, что специалистам удалось ювелирно отделить грыжевой мешок от окружающих тканей, сохранив целостность мочеточников и стомы. Затем врачи свели прямые мышцы живота и восстановили переднюю брюшную стенку. Чтобы минимизировать риск повторного появления грыжи, сетчатый эндопротез установили в межмышечном пространстве. Дополнительно хирурги иссекли избыток кожи, который образовался из-за длительного растяжения.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Мужчина провел под наблюдением врачей неделю и был выписан домой.

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