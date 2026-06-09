Виолетта Чернухина более 30 лет работает с беременными женщинами Приморья. Фото: Антон Днепровский

В 2005 году во Владивостоке в родильном доме № 3 впервые во всем Приморском крае открыли круглосуточную дежурную акушерскую службу функциональной диагностики. Организовали ее для того, чтобы правильно и, главное, быстро ставить диагнозы. Так появилась возможность сразу же назначать беременным женщинам правильное лечение – оперативное или консервативное. Для своевременной и точной постановки диагноза эта служба работала и продолжает работать 24 часа 7 дней в неделю.

Важное звено в этой системе – заведующая отделением функциональной диагностики, врач высшей категории ультразвукового исследования Виолетта Чернухина. В профессии она более 30 лет, 25 из них – руководит отделением функциональной диагностики роддома № 3. О том, можно ли на все 100% определить пол ребенка, каково это – быть первым, кто увидел малыша, и в какие мифы об УЗИ до сих пор верят беременные, – в материале «КП» – Владивосток».

«ЭТО НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ»

- Вы первый человек, который «знакомит» мам с малышом. Что вы при этом испытываете?

«Когда ко мне приходят с подозрением на беременность, я всегда испытываю приятное чувство. Особенно, когда сообщаю об этом пациентке. Иногда приходят и с папами, младшими детьми. И я радуюсь вместе с ними, это непередаваемые эмоции».

В течение беременности проводится минимум три скрининга. Фото: пресс-служба роддома № 3 Владивостока

- Что именно можно узнать из результатов УЗИ во время беременности? Какие параметры и системы плода вы оцениваете в первую очередь?

«Мы проводим три обязательных скрининговых исследования. Первое проводится в 11-14 недель для выявления пороков развития, которые мы можем определить на раннем сроке, а также для выявления маркеров хромосомных аномалий. В первую очередь, нам важно сделать уточнение сроков беременности, оценку кровотока в маточных артериях, оценку шейки матки на предмет угрозы. Также сдается кровь, чтобы определить тот самый риск хромосомных аномалий, а также риск угрозы преждевременных родов и преэклампсии – осложнения, при котором повышается давление и присутствуют другие опасные факторы. Если у женщины было кесарево сечение, то на этом же скрининге оцениваем состояние рубца на матке.

Второй скрининг – 18-21 неделя. Оцениваем анатомию плода, выявляем пороки развития, оцениваем структуру и размеры плаценты, кровоток в пуповине и маточных артериях, проверяем количество околоплодных вод, смотрим на общее состояние будущего малыша. Это основной срок, на котором мы выявляем врожденных пороки: сердце, голова, ручки, ножки, пальчики, позвоночник и все-все внутренние органы.

На 34-36 неделе проводим третий скрининг. Смотрим опять же на врожденные пороки, которые манифестируют на более поздних сроках. Некоторые из таких проблем: сердце, почки, кисты яичников у плодов женского пола. Также смотрим на то, как растет ребенок. Оцениваем массу, проверяем нет ли замедления роста. Или, наоборот, плод может быть крупнее. Оцениваем количество вод, осматриваем пуповину – есть ли обвитие. Проводим допплерометрию для оценки состояния. Могут по показаниям проводиться и внескрининговые исследования. Например, если у женщины сахарный диабет или подозрение на замедление роста плода. Это назначает лечащий гинеколог».

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?

- Как часто сейчас женщины просят не сообщать им пол ребенка до родов или, наоборот, написать его на бумажке?

«Очень часто. Женщины просят не говорить пол, а спрятать его в конвертике. Для так называемых гендер-пати, или «праздников по определению пола» пришлось сделать фирменные конверты. Теперь их вручаю мамочкам, которые могут оставить их на память».

В такие конверты по желанию родителей кладут записку с полом ребенка. Фото: Пресс-служба роддома № 3 Владивостока

- Насколько точно современное УЗИ позволяет определить пол ребенка? На каком сроке можно сказать уверенно, а когда возможны ошибки?

«На первом скрининге можно заподозрить. На втором – пол ребенка можно определить практически со 100-процентной вероятностью. Зависит от того, как лежит ребенок. Если, например, зажаты ножки, то тогда не увидим. Ошибки быть не может, потому что если что-то неясно, то я предлагаю женщине прийти позже».

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

- Какие мифы про УЗИ при беременности вы слышите от пациенток? Например, о вреде процедуры.

«Согласно современным медицинским рекомендациям УЗИ при беременности считается безопасным методом диагностики, так как основано на принципе отражения высокочастотных ультразвуков волн от тканей тела. Многочисленные исследования не выявили негативного влияния УЗИ на развитие плода. Однако надо учитывать, что проводить процедуру бесконечно не надо – только по показаниям.

Хочется сказать, что нигде в мире нет стопроцентной диагностики врожденных пороков развития плода. Пороки центральной нервной системы и пороки сердца выявить сложнее всего. Мелкие особенности развития плода на УЗИ могут быть не замечены. При этом основные патологии выявляются.

Тем более сейчас оборудование высокого класса. Уже гораздо лучше, чем 20-30 лет назад, когда я только начинала свой путь в профессии.

Мы также проводим ультразвуковые телемедицинские консультации, которые подразумевают выполнение УЗИ в реальном времени. Параллельно проводится анализ данных по видеосвязи со специалистами из центра имени В.И. Кулакова в Москве. Это помогает правильно диагностировать порок сердца и определить этапность оказания медицинской помощи беременной и ребенку после рождения».

Врач радуется малышу так же, как и родители. Фото: Антон Днепровский

- Говорят, что в советское время, когда еще не было УЗИ, пол пытались определить по частоте сердцебиения плода. Это реальный метод или народная легенда?

«Раньше такое было. Это, конечно, неправда. Сердцебиение отличается только от срока. С 16 до 40 недель – 120-170 ударов в минуту».

- Что может серьезно помешать проведению качественного скрининга?

«Высокий индекс массы тела женщины, например. Также неудобное положение плода. В таком случае мы выжидаем, пока он повернется или предлагаем прийти на исследование позже. Бывает, что из-за маловодия не всегда удается рассмотреть».

«ПЕРЕЖИВАЕШЬ ВМЕСТЕ С МАМОЙ»

- Самое страшное для врача УЗИ, наверное – найти патологию. Как вы подбираете слова в таком случае?

«Конечно, у нас не всегда бывают позитивные исследования. Зачастую пациентке приходится сообщать не очень хорошую информацию: патологию плода, неразвивающуюся беременность. Тяжело это говорить несмотря на то, что уже давно работаю. К этому нельзя привыкнуть. Переживаешь вместе с мамой. Стараюсь поддерживать женщин словами. Реагируют по-разному – кто-то спокойно это принимает, другие – плачут. Бывает, говорят, что не верят, хотят обратиться повторно к другому специалисту. Я все прекрасно понимаю».

- А можете рассказать о самом ярком случае из практики?

«Было много интересного. Расскажу об одной из последних историй. Пришла женщина, у которой уже есть четверо детей. Исследование проводили на раннем строке – 4-5 недель. Обнаружили у нее тройню. Мамочка рассказывала, что она это чувствовала, ей снились сны даже про это. Ушла довольная и счастливая. Провели повторно УЗИ в 7-8 недель. Были очень удивлены, когда в одном из трех плодных яиц оказалось два эмбриона. Оказалось, что у нее четверо малышей. Все были хорошие с нормальным сердцебиением. Женщина родила четырех девочек. Уже потом приходила ко мне со старшей дочкой, которая тоже была беременна. У меня были тройни, это я видела, но «четверня» – первая».

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