В Америке будут искать Владивосток на карте: приморская красавица, похожая на молодую Сандру Буллок, едет за короной «Миссис Мира»

Яна Молчанова будет представлять Россию на мировом конкурсе в США. Фото: Личный архив героя публикации.

В Америке, пожалуй, мало кто знает про Владивосток. Но скоро наш город точно начнут искать на карте. Интересно же, откуда на конкурсе «Миссис Мира» взялась изящная брюнетка, которая поразительно похожа на молодую Сандру Буллок.

Яна Молчанова спокойно относится к разного рода сравнениям. Она человек самодостаточный и в себе уверенный. Иначе как бы завоевала сначала корону «Миссис Россия Мира Владивосток», а затем «Миссис Россия Мира - 2026», оставив за спиной 155 соперниц. Конкурс недавно прошел в Москве.

Нашу землячку сравнивают с голливудской актрисой Сандрой Буллок. Фото: Личный архив героя публикации.

Триумф на отечественном состязании стал для Яны отправной точкой к новым свершениям. Уже в следующем году ей предстоит отстаивать честь России в престижном конкурсе «Миссис Мира» в Лас-Вегасе.

НА ПУТИ К ЗАВЕТНОЙ КОРОНЕ

Яна Молчанова замужем, в семье растет сын, которому два с половиной года. Из увлечений - сноубординг, фитнес. Хотелось бы больше заниматься спортом, но времени катастрофически не хватает. Яна – яркий пример успешной бизнес-леди. Она коммерческий директор крупной строительной девелоперской компании. Участвует в проектировании трендовых объектов Владивостока, развивает маркетинговую стратегию.

«Я достаточно амбициозная, загруженность по работе высокая. Поэтому дозированно выбираю то, чем хотелось бы заниматься. Однажды я, как модель, участвовала в модном показе для продвижения своего строительного бренда. Познакомилась с бывшими победительницами конкурса «Миссис Россия…». Примерила корону одной из участниц, мне понравилось. Так что очень быстро я оказалась на конкурсе», - описала свой путь к высокому титулу Яна.

Исполнила детскую мечту стать принцессой. Фото: Личный архив героя публикации.

Насчет загруженности Молчанова ничуть не лукавит. С «Комсомолкой» она говорила, будучи в аэропорту Москвы. Оттуда летела в Сочи на строительный форум.

- Что испытали, когда услышали свое имя в качестве победительницы?

«Не берусь судить о грамматической допустимости, но меня охватили поистине вселенские, безудержные эмоции. В глубине души каждая девочка мечтает стать принцессой, получить в дар драгоценную корону. И вот я исполнила мечту миллионов. Хотя в Москву ехала с холодной головой. Понимала, что у меня огромное количество соперниц. Продумывала каждый шаг, образ, слово. Подготовка была сумасшедшей - визажисты, наряды, речь перед жюри. Главный вопрос – как выделиться среди участниц? Пусть у тебя есть внешние данные, но в России очень много красивых женщин».

- Ваша профессиональная деятельность, навыки пригодились в ходе конкурса?

«Да, моя работа связана с выступлениями перед большой аудиторией. Умею собраться, мобилизоваться. Хотя многие конкурсантки просто теряли дар речи перед публикой. Непросто сохранить женственность и при этом правильно раскрыться, когда тебя оценивают, к тебе прикованы многочисленные взгляды».

- Рассчитывали на такой потрясающий итог?

«Конечно, нет. Мечтала войти хотя бы в ТОП-20. Поэтому, когда объявили мое имя, я даже немножко растерялась».

- С точки зрения обывателя конкурс красоты выглядит так: «Ходят туда/сюда по сцене красивые девушки в красивых платьях. То же мне, достижение? Это же не на стройке работать или стоять со скальпелем у хирургического стола». А как конкурс выглядит изнутри?

«Прежде всего, это невероятные физическая и эмоциональная нагрузки, и умственная деятельность. Здесь затронуты разные спектры твоей личности. За тобой наблюдают на протяжении всего конкурса - и во время дефиле, и во время репетиций, мастер-классов. Конечно, важно, как держишься на сцене, как можешь себя коммуницировать в обществе».

- Есть свои секреты, как справляться со стрессами и успешно двигаться по карьерной лестнице?

«Секрет один - бесконечная работа над собой, развитие профессиональных качеств, непрерывное обучение. Безусловно, важно сохранять баланс, находить время на отдых, общение с друзьями, спорт».

- По-вашему, что делает женщину действительно красивой?

«Конечно, это базовые природные данные. Так всегда было, есть и будет. Дальше уже - как женщина ухаживает за собой. Это спорт, косметологические процедуры, элементарные уходы».

- Вы сама себя считаете красавицей?

«Всегда себя считала красивой. Наверное, поэтому и не участвовала ни в каких конкурсах. Мне не было необходимости что-то доказывать. Без этого всегда была в центре внимания. Я долгое время работала моделью, была лицом «Фраумоды». Но конкурс «Миссис Россия Мира Владивосток» - нечто другое. Он еще раз удовлетворил мое внутреннее «я»».

Чтобы держать себя в форме, красавица не позволяет себе в еде ничего лишнего. Фото: Личный архив героя публикации.

- Что посоветуете девушкам, желающим участвовать в конкурсе красоты? К чему им готовиться? Есть ли подводные камни?

«Прежде всего подумай, зачем тебе идти на этот конкурс? Результат непредсказуем, и очень сложно принять неудачу. Поэтому надо внутри в себя проработать ответы на вопросы «Какие плюсы ты получишь от конкурса, даже не завоевав корону? Как он раскроет твои новые стороны, качества? Готова к тому, что в твое окружение придут люди, которые изменят жизнь?».

- Какое ваше любимое блюдо? Вы вообще любитель покушать или диета на первом месте?

«Я ем очень мало. Всегда стараюсь следить за фигурой, чтобы оставаться в размере S. Отслеживаю продукты: что можно, а что нет. Любимые блюда те, что связаны с помидорами - салаты, томатные супы».

- Есть свой личный девиз, который сопровождает вас по жизни?

«Какая бы ситуация ни складывалась, внутри меня сидит мысль Фридриха Ницше: «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». Разные моменты возникают и в профессиональной деятельности, и в быту. Но я понимаю, что, пройдя этот путь, я становлюсь лучше».

- Как готовитесь к поездке в Лас-Вегас?

«К конкурсу пока не готовлюсь, потому что из-за минувшего пострадали рабочие вопросы. Сейчас пытаюсь все моменты оптимизировать».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: «РАЗМЕР И РОСТ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ»

Кастинг-директор и организатор регионального этапа конкурса красоты среди замужних женщин, женщин с детьми «Миссис Россия Мира Владивосток» Людмила Куприенко знает толк в красоте. Самой шесть лет назад присвоили титул «Миссис Россия Мира Classic». Еще Людмила умеет вдохновить жительниц Приморья на покорение олимпов красоты. Она призывает: абсолютно каждая женщина может заявить о себе на весь мир. Причем, рост, размер, возраст не имеют никакого значения.

Людмила Куприенко - душа и мозг конкурса «Миссис Россия Мира Владивосток». Фото: Личный архив героя публикации.

«Уникальность конкурса «Миссис Россия Мира Владивосток» в том, что выбор идет не только по внешнему виду женщин, но и по внутреннему содержанию. Целостность складывается по многим факторам. Корона - это предмет, а меня интересует «корона внутри». Она формируется по стилю и образу жизни, философии и восприятию мира вокруг», - говорит Куприенко.

Людмила уверена, что участие в конкурсе обновляет женщину. Пользуясь современным языком, происходит апгрейд базовых настроек.

«Понятие красоты и стандартов у всех разное. Но я со 100-процентной уверенностью заявляю: некрасивых женщин не существует. Есть некрасивые поступки. Абсолютно в каждой заложен потенциал, но не каждая им пользуется. Наша команда помогает запустить этот процесс, разжечь огонь, который запускает женскую энергию», - объясняет кастинг-директор конкурса.

«Комсомолка» задала неудобный вопрос: «Говорят, все призовые места на конкурсах красоты покупаются. Что скажите?».

«Людям свойственно считать, что черный пиар - это лучший пиар. Я никогда ничего не объясняю. Все показываю делом. Но когда я разбогатею, никому не скажу, хотя знаки будут», - при этих словах Людмила смеется.

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