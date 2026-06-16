Тело школьницы нашли на чердаке: 12-летний подросток дал показания по делу об убийстве девочки в Приморье

Ни погибшая девочка, ни задержанный подросток ранее не состояли на профилактическом учете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции в Находке задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в убийстве 12-летней школьницы. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли на чердаке дома в поселке Врангель. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В дежурную часть ОМВД России по Находке поступил тревожный сигнал об обнаружении тела подростка. На место происшествия немедленно выехала оперативная группа. Сыщики уголовного розыска отработали все возможные версии и в кратчайшие сроки вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался ровесник погибшей – 12-летний мальчик. Подозреваемого задержали и доставили в следственные органы для проведения всех необходимых процессуальных действий.

В ходе предварительной проверки установлено, что ни погибшая девочка, ни задержанный подросток ранее не состояли на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. По факту смерти ребенка уже принято процессуальное решение, а главный фигурант дела дает показания.

«С участием фигуранта проведена проверка показаний на месте», – сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

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