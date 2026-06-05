Больше 67000 жителей Владивостока уже проголосовали за объекты благоустройства

Таким может стать общественное пространство на Калинина. Фото: pos.gosuslugi.ru

Жители Владивостока активно участвуют в онлайн-голосовании, определяя, какие общественные пространства будут благоустроены в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Среди претендентов на победу – сквер «Чайка», занимающий четвертое место в рейтинге с 8776 голосами. Выбрать понравившееся пространство на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru можно до 12 июня.

Сквер, расположенный на Калинина – это небольшая транзитная зеленая зона, расположенная в оживленном районе, название ассоциируется с морской тематикой и духом приморской столицы. Ежедневно здесь проходят сотни горожан, направляющихся к автобусным остановкам и магазинам. Рядом находится родильный дом № 3. Главный врач учреждения Светлана Сагайдачная выразила надежду на благоустройство сквера.

«Наши сотрудники ежегодно участвуют в голосовании за объекты городской среды, которые хочется улучшить. Этот год – не исключение. Мы бы очень хотели увидеть сквер на Калинина благоустроенным. Чтобы мамы с детьми могли комфортно там гулять», – поделилась руководитель медицинской организации.

Сквер расположен в густонаселенном, оживленном районе. Фото: vlc.ru.

В случае реконструкции в сквере появятся зоны отдыха, дополнительное озеленение, современное освещение и видеонаблюдение. Генеральный директор АНО «Центр Амурский тигр» Сергей Арамилев подчеркнул значимость этого места с точки зрения транзита между отдельными участками и важными объектами внутри района.

«Здесь располагается один из важнейших исторических объектов – стела памяти работникам рыбного флота. Если мы сейчас все активно проголосуем, то этот сквер станет украшением не только района, но и всего Владивостока», – отметил Сергей Арамилев.

Напомним, всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Три территории из 15, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят во Владивостоке в следующем году. Модернизация общественных пространств в городе проходит при поддержке мэрии.

Тем временем, по сообщению пресс-службы администрации приморской столицы, лидирующие позиции в голосовании сейчас занимают сквер в районе Полярной (8 942 голоса), сквер Магнитогорский (8 778 голосов) и природный парк на Джамбула (8 757 голосов). И.о. заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер призвал горожан активно высказывать свое мнение, так как до конца приема голосов осталась всего неделя.

«Мы вышли на финишную прямую голосования. Свое мнение уже высказали более 67 тысяч жителей Владивостока, но время еще есть. Поэтому призываю всех, кто еще сомневается или просто откладывал голосование: заходите на онлайн-платформу и выбирайте территорию, где вам хотелось бы гулять, проводить время с семьей и друзьями», – отметил и.о. заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер.

Голосование продлится до 12 июня. Фото: vlc.ru.

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