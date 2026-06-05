Циклон, который бушует в Приморье второй день, вскоре покинет пределы региона Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Циклон, который бушует в Приморье второй день, вскоре покинет пределы региона. Сбивающий с ног ветер и ливень, по прогнозам синоптиков, стихнут в ночь на субботу. Но следом грядет новая непогода. Подробнее - в материале «КП» - Владивосток».

ПОГОДА В ПРИМОРЬЕ 6-7 ИЮНЯ 2026

5 июня циклон набрал максимальную силу и продолжил движение по краю. Из-за него на западе и юге количество выпавших осадков может достичь критериев опасного явления. А сильный ветер продолжит сносить ветки, зонты и плохо закрепленные конструкции.

В ночь на 6 июня влияние циклона сохранится. На востоке интенсивность дождей возрастет, тогда как на западе осадки начнут ослабевать. Сохранится сильный юго-восточный и восточный ветер.

Днем циклон переместится в северную часть Японского моря, атмосферное давление в Приморье начнет расти. Дожди пойдут на убыль, на западе - прекратятся вовсе. Ветер стихнет и сменит направление на северное. Столбики термометров будут около +13+20, на востоке — всего +7+12 градусов.

С 5 по 6 июля в регионе действует штормовое предупреждение.

В ночь на 7 июня осадков не ожидается, местами возможен туман. На побережье низкая облачность и морось, возможно усиление ветра. Температура воздуха будет в районе +3+10 градусов.

Днем на юге ожидаются дожди. Столбики термометров +13+18 градусов, на побережье - до +7+12 градусов.

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 6-7 ИЮНЯ 2026

Дождь пойдет на убыль в ночь на 6 июня, вместе с ним стихнет и ветер. Минимальная температура воздуха будет около +10+12 градусов, максимальная - около +15+18 градусов.

7 июня во Владивостоке облачно, временами возможна морось. К концу дня ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра. Температурный фон понизится на один-три градуса.

Прогноз еще будет уточняться.

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