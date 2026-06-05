«Северсталь» и «НПК ОВК» подписали соглашение о совместной разработке инновационного подвижного состава

Фото: АО Восточный Порт

«Северсталь» и «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» в ходе Петербургского международного экономического форума заключили Соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга. Подписи под документом поставили гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и гендиректор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» (управляет АО «Восточный Порт») Ирина Ольховская.

Стороны намерены выстроить долгосрочное партнерство, направленное на повышение конкурентоспособности отечественного вагоностроения. Ключевым направлением взаимодействия станет разработка и внедрение высокотехнологичных решений в производство подвижного состава России.

В рамках соглашения ПАО «НПК ОВК» сфокусируется на расширении применения металлопроката «Северстали». Стороны также договорились, что эксперты Центра «Северсталь Инжиниринг» совместно с конструкторами Инжинирингового центра «ОВК» будут разрабатывать и адаптировать новые материалы и решения для дальнейшего внедрения в серийное производство.

Эффективность такого сотрудничества уже подтверждена запуском в 2026 году серийного производства полувагона второго поколения инновации модели 126744 с повышенной грузоподъемностью – 77 тонн. Применение высокопрочного проката «Северстали» и внедрение инжиниринговых решений повысило устойчивость вагона к ударным нагрузкам и эксплуатационным деформациям, позволило снизить массу тары с 24,5 до 22,5 тонны и одновременно увеличить объем кузова с 92 до 94 м³ при сохранении внешних габаритов. Состав из полувагонов второго поколения инновации может перевозить на 550 тонн груза больше, чем состав из типовых аналогов, и на 142 тонны больше, чем из вагонов предыдущего поколения инновации. Массовая эксплуатация этой модели позволит сократить потребный парк из типовых вагонов на 10%, что обеспечит существенное увеличение фактического объема грузоперевозок без увеличения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Реализация проекта заложила основу нового подхода к созданию подвижного состава для грузовых перевозок. Это особенно актуально в условиях переориентации экспортных грузопотоков на Дальний Восток. Повышение грузоподъемности вагона полностью отвечает задаче увеличить провозную способность лимитирующих участков Восточного полигона без дополнительных инвестиций в модернизацию железнодорожной инфраструктуры ее владельцем.

«Соглашение о сотрудничестве с компанией «Северсталь» мы считаем точкой отсчета развития перспективной платформы для масштабирования технологий на другие типы вагонов: хопперы, платформы, цистерны и так далее. Это важнейший шаг к технологическому лидерству не только для наших компаний, но и всего отечественного грузового вагоностроения», – отметила генеральный директор ПАО «НПК ОВК» Ирина Ольховская.

«В результате нашей совместной работы с «НПК ОВК» нам удалось добиться серийного производства полувагона второго поколения с повышенной грузоподъемностью до 77 тонн. Мы хотели бы вывести наше сотрудничество на новый уровень, и это соглашение позволит нам сделать «НПК ОВК» стратегическим партнером в вагоностроении. Вместе мы сможем и дальше развивать технические решения и создавать новые востребованные продукты», – отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.