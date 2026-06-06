Сердце остановилось у дверей больницы: бригада приморской скорой вернула к жизни 72-летнего пациента с инфарктом

Мужчина пережил клиническую смерть по пути в больницу Владивостока Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

До приемного отделения оставались считанные метры, когда 72-летний пациент с инфарктом внезапно перестал дышать. Мужчину везли во Владивосток из отдаленного села, и прямо на въезде на территорию больницы у него наступила клиническая смерть. Бригаде скорой помощи пришлось заново запускать его сердце прямо в салоне служебного автомобиля. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ И ИНФАРКТ

Все началось в одном из отдаленных населенных пунктов Приморья. Пожилой мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия: у него появилась сильная боль за грудиной, которая отдавала в левую руку. На вызов оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи Шкотовской центральной районной больницы.

После проведения ЭКГ фельдшер Владислав Поляков выявил у пенсионера крайне опасную патологию – острый инфаркт миокарда. Медики провели тромболитическую терапию и приняли решение о срочной госпитализации пациента во Владивосток.

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Однако во время транспортировки ситуация резко вышла из-под контроля. Буквально за несколько метров до приемного отделения Владивостокской клинической больницы №1 у пенсионера произошла полная остановка кровообращения и дыхания. Бригада скорой помощи ни на секунду не растерялась и немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации прямо в машине.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям медицинских работников сердечную деятельность удалось восстановить», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Как только состояние 72-летнего мужчины удалось стабилизировать, его передали специалистам Владивостокской клинической больницы №1. В условиях стационара пациенту выполнили стентирование коронарных артерий, чтобы восстановить нормальный кровоток.

Сейчас самое страшное для жителя Приморья уже позади. Он выписан домой и продолжает плановое восстановление после перенесенного заболевания.

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