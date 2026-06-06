Ирина Ольховская: синергия бизнеса и инновации станут локомотивом российской экономики

Фото: АО «Восточный Порт»

5 июня 2026 года на полях ПМЭФ-26 лидеры российского бизнеса обсудили пути перехода экономики от адаптационного замедления к устойчивому системному росту. Лейтмотивом деловой программы форума стала мысль о необходимости нового витка роста для сегодняшней российской экономики. Каким он может быть, и кто его может запустить, обсудили в ходе сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» представители промышленности и государства.

В последние годы предприятия всех отраслей российской экономики продемонстрировали гибкость, скорость адаптации и способность находить инновационные решения там, где традиционные пути перестали работать. Именно частный бизнес стал одной из главных стабилизирующих сил – определил конкретные точки роста и сделал акцент на действиях «здесь и сейчас», а не на долгосрочных стратегиях.

«Грузовое вагоностроение, как и другие отрасли, наблюдает замедление. Экономическая эффективность грузоперевозок снижается. Чтобы запустить новый цикл роста, необходимы быстрые эффективные решения. И мы их нашли. Учитывая потребности грузоперевозчиков и РЖД, в рекордные сроки, фактически за 1 год, вывели на рынок новый стандарт инновационного подвижного состава – полувагон с повышенной грузоподъемностью 77 тонн. Это результат кооперации с Северсталью, ставший важнейшим шагом к технологическому лидерству в отечественном транспортном машиностроении», – отметила в ходе сессии генеральный директор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» (управляет АО «Восточный Порт») Ирина Ольховская.

Модель второго поколения инновации обладает улучшенными технико-экономическими характеристиками: масса тары снижена на 2 тонны, габариты кузова увеличены на 2 кубометра, грузоподъемность выросла на 2 тонны (с 75 до 77 тонн). Кроме того, вагоны получили повышенную устойчивость к ударным нагрузкам, возможным деформациям и высокий ресурс эксплуатации.

По словам эксперта, использование новых вагонов в составах на всех направлениях железнодорожной сети обеспечит рост экономической эффективности грузоперевозок и укрепит экспортный потенциал страны. Например, пропускная способность Восточного полигона – 133 пары поездов в сутки. С учетом использования вагонов с повышенной грузоподъемностью 77 тонн грузооборот вырастет со 180 млн тонн до 262 млн тонн в год, то есть плюс 82 млн тонн.

В условиях переориентации экспортных потоков на Дальний Восток, повышение грузоподъемности вагона полностью отвечает задаче увеличить провозную способность лимитирующих участков Восточного полигона без дополнительных инвестиций в модернизацию железнодорожной инфраструктуры ее владельцем.

Кроме того, массовое использование полувагонов второго поколения инновации в комплексе со специальными логистическими сервисами, например, «круговым рейсом», дает дополнительное увеличение провозной способности ж/д инфраструктуры. Технология «кругового рейса», внедренная в АО «Восточный Порт» в 2024 году, позволяет синхронизировать график контейнерного поезда с расписанием судов, а обратную загрузку контейнеров в полувагоны осуществлять сразу после выгрузки угля в порту, что позволяет выполнять сдвоенные операции, сокращать объем непроизводительного порожнего пробега, а также обеспечивает «бесшовность» логистики, способствует балансировке импортных и экспортных грузопотоков, ускоряет доставку грузов, а также повышает эффективность использования подвижного состава, полностью устраняя его простой.

В рамках дискуссии о драйверах роста, Ирина Ольховская подчеркнула, что прорывные технологи и кооперация предприятий и государственных организаций на стыке связанных отраслей и есть те самые локомотивы развития экономики страны сегодня.

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