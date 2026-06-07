Жуткий срежет металла сменился темнотой: полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с мотоциклистом, который разбился на трассе Приморья

Личность погибшего еще не установили Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах смертельной аварии с участием мотоцикла и легковушки. ДТП произошло на автодороге «Подъезд к аэропорту Владивосток». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, водитель мотоцикла APRILIA M70 ехал со стороны воздушной гавани в направлении Уссурийска, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Honda Fit.

«В результате автопроисшествия водитель мотоцикла, личность которого не установлена, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков», - рассказали в Госавтоинспекции Приморского края.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначен ряд исследований. Полиция просит откликнуться всех, кто знает погибшего или располагает какой-либо информацией об аварии. Звонить можно в дежурную часть Госавтоинспекции Артема по телефону 8 (42337) 4-33-37 или в дежурную часть ОМВД по городу Артему: 8 (42337)4-72-47.

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