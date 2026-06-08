«Поступить на специальность мечты не составило труда»: стобалльники ЕГЭ из Приморья рассказали, как сложилась их судьба после школы

Госэкзамены – важный шаг навстречу взрослой жизни. Фото: Ирина ФАСОВА.

Сейчас у выпускников школ особая пора. Нервы на пределе. Надо достойно пройти испытания, которые кажутся самыми сложными в жизни. Выдохните! Предлагаем послушать истории и советы ребят, которые в прошлом году сдали ЕГЭ на 100 баллов. Уверены, вас вдохновит опыт предшественников. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда»-Владивосток».

АНАСТАСИЯ ЖИГУЛА: «ЕГЭ – НЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ, А ТОЛЬКО ЭТАП ЖИЗНИ»

Анастасия для ЕГЭ выбрала «Обществознание» и это было не случайно. Этот предмет открывает двери вузов на большинство направлений.

Анастасии Жигула сейчас безвозмездно учит детей английскому. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- Еще классе в седьмом я твердо решила: хочу изучать лингвистику, и именно в ДВФУ. Меня всегда манила Азия. Мечта сбылась! Сейчас я постигаю тонкости лингвистики и международных отношений, - рассказала Анастасия в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

На первом плане стояло изучение китайского языка. Поднебесную Настя полюбила еще в детстве. Часто ездила туда с родителями.

- Меня покорили китайская культура и менталитет. Сейчас я погружена в Индию, овладеваю хинди. Учебный план университета предусматривает три иностранных языка, так что в моем багаже – английский, китайский и хинди. Я уверена: знание Индии – это круто! Хинди – язык редкий, но очень ценный на международной арене, - со знанием дела говорит Жигула.

Говорит, сейчас в университете языки идут потоком. Иногда бывает непросто переключаться между ними, отчего даже случается путаница в лексике.

Анастасия буквально поминутно помнит день сдачи ЕГЭ по обществознанию. Когда узнала, что получила 100 баллов, конечно, обрадовалась.

- Все мои старания окупились. Я действительно долго и усердно готовилась. Сегодня понимаю, что эти знания – не просто цифры в аттестате, а ценный багаж, который остался со мной. Особенной себя не считаю. Сдать ЕГЭ – это не главное достижение в жизни, а лишь этап, который нужно пройти, - мудро отмечает вчерашняя школьница.

Анастасия дает совет сегодняшним и выпускникам: поймите, что жизнь не ограничивается экзаменами. В их преддверии важно находить баланс: совмещать подготовку к ЕГЭ с прогулками с друзьями, с общением с близкими.

Сейчас у стобалльницы своего рода «перезагрузка» – смена деятельности.

- Отправляюсь на стажировку в Харбинский технический университет, чтобы углубить знания китайского. Считаю его своим профильным языком. Параллельно начала проходить курсы по педагогике. Хочу попробовать себя в роли репетитора и уже участвую в проекте «Педагоги-волонтеры». Помогаю детям из малообеспеченных семей изучать английский. Пока это непросто, но не исключаю, что в будущем стану педагогом.

АННА ВЛАДИМИРОВА: «ХОЧУ ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ ФИНАНСОВО»

Анна набрала 100 баллов по литературе. Это позволило исполнить мечту - поступить на переводчика немецкого языка в ДВФУ. Анна готовилась к экзамену два года, и теперь точно знает: чтобы добиться результата, нужно не просто сидеть на занятиях в школе.

Анна Владимирова, конечно, скучает по школе. Но студенчество – это «нечто невероятное». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

«Отсидеться у репетитора тоже не получится. Важно постоянно повторять материал, оттачивать навыки и решать как можно больше заданий. Это единственный путь к заветным «сотке». Осознавать себя в числе тех, кто достиг такого успеха, – это невероятно приятно, почти как получить особую привилегию», - признается Владимирова.

Интересно, что, несмотря на успех в литературе, ее любимой школьной дисциплиной была история. Слушать учителя, узнавать новое было настоящим удовольствием.

«Сейчас я в поиске работы. Очень хочется помочь родителям финансово. Лето думаю провести, сочетая полезное с приятным: работать и отдыхать на полную катушку», - делится планами Анна.

Конечно, она скучает по школе, но студенческая жизнь оказалась не менее захватывающей.

«Новые предметы, интересные преподаватели, бесценные знания – это настоящее открытие», - с восторгом говорит Анна.

АНТОН РУБЛЕВ: «СТАВЬТЕ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ И ВЕРЬТЕ В СЕБЯ»

Антон, как и многие другие стобалльники тоже выбирал предмет для сдачи ЕГЭ не случайно. Он планировал поступать на гуманитарную специальность в ДВФУ, и литература была обязательной.

Антон Рублев совместил любовь к поэзии с будущей профессией. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

«Быть в числе стобалльников – конечно, огромная радость. Результат уже сам по себе приятен», - улыбается Антон.

Он с самого детства чувствовал тягу к прекрасному. В 15 лет начал писать стихи.

«Именно тогда зародилась мечта: сделать творчество не просто хобби, а частью будущей профессии. Учитывая, что сейчас я учусь на специальности, напрямую связанной с литературой, чувствую, что уверенно иду к исполнению этой мечты», - рассказывает Антон.

Его любимыми школьными предметами были, конечно же, литература и русский язык. Нравился английский, хотя его изучение давалось нелегко.

«Сейчас учусь на факультете русской филологии в ДВФУ. Работать пока не получается – специальность очень трудоемкая, и на это просто не остается времени. Главное, чувствую себя на своем месте и мне очень нравится то, чем я занимаюсь» - делится эмоциями Рублев.

На это лето его главная цель – хорошо отдохнуть и расслабиться после напряженной учебы. Возможно, отправиться в путешествие либо на Байкал, либо в Китай.

В обозримом будущем Антона привлекает научная деятельность. Весной он с однокурсницей написал две научные работы, которые успешно представили на конференциях.

«Это был очень интересный опыт, который мне понравился. Планирую развиваться в этом направлении», - строит планы Антон.

Его главный совет тем, кому предстоит сдавать ЕГЭ: не пренебрегайте подготовкой. Но помните: отдых не менее важен.

«Хочу развеять популярный миф: многие считают, что без репетиторов или онлайн-школ невозможно хорошо сдать экзамен. Я готовился полностью самостоятельно, и, как видите, результат достойный. Самое главное – ставьте себе высокую планку и верьте в себя. Даже если кажется, что сил недостаточно, отбрасывайте сомнения», - призывает Рублев.

В этой связи Антон цитирует строки поэта Роберта Рождественского: «Если вы есть, будьте первыми».

«Я полностью с этим согласен. Ребята, будьте первыми! Школьные годы, конечно, были чудесными, но, честно говоря, студенческая жизнь мне нравится больше», - признается стобалльник.

ДИАНА СТЕПАНОВА: «ЕГЭ – ЭТО НЕ СТРАШНО, ЕСЛИ ГОТОВИТЬСЯ СИСТЕМНО»

Диана шла на ЕГЭ по химии с конкретной целью - набрать 100 баллов. Этот результат - закономерный итог его осознанного выбора.

Диана Степанова советует: «Не бойтесь ЕГЭ». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

«Еще до экзамена я точно знала, что мое призвание – медицина. Поэтому выбор пал на химико-биологическое направление. Эти предметы всегда вызывали у меня неподдельный интерес, и решение связать с ними свое будущее было очевидным», - рассказывает Диана.

Уже на ОГЭ она сдавала химию и биологию, а с десятого класса начала целенаправленную подготовку к ЕГЭ. Медицина была главной мечтой, единственным вопросом оставалась специализация. После раздумий между стоматологией и гастроэнтерологией, Диана решила пойти по стопам отца и выбрала стоматологию. Сейчас учится в ТГМУ.

«Приятно ли быть в числе особенных выпускников? Я очень рада, что мой труд был оправдан», - признается Диана.

Говорит, подготовка к ЕГЭ не поглотила все свободное время, хотя к занятиям подходила ответственно. Параллельно работала и занималась спортом.

«ЕГЭ – это не страшно. Это просто системная подготовка, и при правильном подходе возможно все», - уверена Диана.

Интересно, что на пробниках она никогда не набирала 100 баллов, но на самом экзамене все сложилось идеально. Сейчас Диана продолжает работать. Сначала вела детские праздники, а теперь начала более специализированную деятельность – работает ассистентом стоматолога. Говорит, это шаг навстречу будущей профессии. На лето масса планов: получить водительские права, много путешествовать. В общем, отдохнуть перед вторым курсом, который обещает быть очень насыщенным и сложным.

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