Мэр Владивостока обсудил с жителями Трудового итоги пятилетней работы и планы

Мэр обсудил с жителями задачи на ближайшую перспективу. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Глава столицы Приморья Константин Шестаков провел встречу с жителями поселка Трудовое, чтобы обсудить развитие территории за прошедшие пять лет, а также наметить планы на ближайшее время. Участниками встречи также стали представители профильных ведомств городской администрации.

За последние годы в поселке, который входит в состав Владивостокского городского округа, произошли значительные перемены, включая благоустройство и появление новой социальной инфраструктуры, в частности, двух поликлиник. Строительство одной из них завершилось в прошлом году. Это современное четырехэтажное медицинское учреждение, рассчитанное на 100 посещений в смену. Жители подняли вопрос об улучшении пешеходной доступности к поликлинике и установке новых остановочных павильонов, на что мэр дал соответствующие поручения специалистам профильных ведомств.

Глава города призвал приморцев активнее принимать участие в проектах по благоустройству. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Кроме этого, стоит отметить, что в поселке отремонтировали и модернизировали школы и детские сады. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в школе № 79 прошел капитальный ремонт, а для занятий появился новый современный стадион.

В школе № 70 специалисты провели косметический ремонт и обустроили физкультурно-оздоровительный комплекс, где успешно проводятся спортивные секции. По запросу местных жителей здесь же планируется строительство стадиона.

Константин Шестаков призвал горожан активнее участвовать в программах благоустройства, таких как создание ТОСов и программе «1000 дворов», что позволит обустроить придомовые территории за счет бюджетных средств с учетом мнений самих жителей.

«Поговорили о том, как изменился поселок, и обсудили задачи от жителей на ближайшую перспективу. Горожане рассказали о необходимости создания культурного центра для детей и взрослых и предложили для этих целей помещение бывшей поликлиники. Это, на мой взгляд, хорошая идея, поэтому рассмотрим все возможности для ее реализации. Предложил жителям Трудового принять участие в озеленении территории их поселка в составе структурных подразделений администрации Владивостока. Есть вакансии с достойной заработной платой. Я думаю, что для тех, кому тема озеленения откликается и есть желание украсить здешние территории, такая работа будет очень интересна», – отметил глава города, подводя итоги.

Присутствующие смогли задать главе города интересующие вопросы. Фото: Владимир Нестеров/vlc.ru.

Ранее подобные встречи с населением прошли в пяти районах Владивостока, позволяя администрации учитывать актуальные запросы при формировании дальнейших планов.

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