Сидел на теле жертвы и не думал уходить: на Камчатке ликвидировали медведя, который растерзал рыбака

Мужчина ловил рыбу в Усть-Большерецком районе на реке Озерная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На полуострове снова случилось смертельное нападение дикого зверя на человека. Хищник не ушел даже тогда, когда к месту трагедии прибыли люди, и был застрелен прямо на теле погибшего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Страшная история разыгралась 15 июня около трех часов ночи. Мужчина ловил рыбу в Усть-Большерецком районе на реке Озерная. Это место находится в полутора километрах от поселка Озерновский и в 500 метрах от старого моста. Очевидец увидел нападение и вызвал спасателей. Глава поселения Светлана Шарапова сразу собрала межведомственную группу.

Когда на место прибыли полицейские и охотник-дружинник, медведь уже находился на теле погибшего рыбака. Мужчина был мертв. Хищник представлял прямую угрозу для живых людей, поэтому его пришлось застрелить на месте.

«На место происшествия также прибыла бригада скорой медицинской помощи и констатировать смерть пострадавшего. На месте работают специалисты. Устанавливаются возможные причины агрессивного поведения медведя», - рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Специалисты сейчас выясняют, что заставило зверя напасть на человека. Жителей и гостей Камчатки призывают не находиться на водоемах ночью, всегда иметь при себе средства защиты и при появлении медведей рядом с селами сразу звонить по номеру 112.

По данным СК, тело нашли в ночь на 15 июня на территории села Запорожье. Личность жертвы уже установлена - это 50-летний местный житель.

Усть-Большерецкий межрайонный следственный отдел сейчас проводит доследственную проверку. Следователи изучают все обстоятельства гибели человека.

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