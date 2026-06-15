Видовые площадки и расширенная парковка: в столице Приморья создают современную велоинфраструктуру

Проект является частью создания всероссийского веломаршрута «Санкт-Петербург – Владивосток». Фото: vlc.ru.

На островной территории в дальневосточной столице продолжается создание велоинфраструктуры. Речь о создании комфортных услових для велосипедных прогулок от пляжа Ахлестышева до конца Университетского проспекта на Русском. В этом сезоне специалисты построят павильоны для проката и сервиса, установят информационные стендов с навигацией, создадут санитарные зоны, а также локации для отдыха и оборудуют велопарковку. За реализацию проекта отвечает муниципальное учреждение «Лазо».

Сейчас на Университетском проспекте рабочие завершают возводить каркас павильона проката, который вскоре будет обшит сэндвич-панелями. Вдоль проспекта уже появились зоны для отдыха велосипедистов и других посетителей, оснащенные скамейками, урнами и будущими навесами. Территорию оборудуют информационными стендами со сведениями об истории и уникальной природе Русского острова. Параллельно ведется обустройство видовых площадок.

Завершить основные строительные работы планируется в течение месяца. Фото: vlc.ru.

На пляже Ахлестышева расширят парковочную зону, благодаря этому здесь появится около 70 дополнительных машиномест. Учитывая, что локацию часто посещают семьи с детьми, здесь также проводятся общегородские мероприятия, это отличная новость для автомобилистов. Подготовительные работы, включая выравнивание и отсыпку грунта, а также устройство щебеночного покрытия, на финишной прямой. В дальнейшем планируется установка системы освещения. Для выполнения этих работ уже определили подрядчика.

Для удобства отдыхающих на Ахлестышева установят два дополнительных санитарных модуля. Рабочие обшивают сэндвич-панелями каркас будущего туалета, ведется закупка необходимого сантехнического оборудования.

Арт-объект «Нулевой километр велодорог России», установленный на возвышенности с видом на море, рядом с серф-лагерем, обещает стать новой точкой притяжения.

На Ахлестышева расширяют парковку. Фото: vlc.ru.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, основные строительные работы на Русском планируется завершить в течение месяца, а в июле на магистральную часть велодорожки нанесут разметку. Стоит подчеркнуть, что проект реализуется в рамках поручения президента РФ и является частью федерального веломаршрута «Санкт-Петербург – Владивосток».

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