Голоса, которые зажигают сердца: юные артисты фольклорного коллектива «Живинка» Дворца детского творчества. Фото: Администрация Владивостока.

Дворец детского творчества одновременно и ветеран, и лидер сферы дополнительного образования Владивостока. За минувшие годы здесь произошли значительные перемены: спектр предлагаемых программ заметно расширился, количество воспитанников увеличилось, существенно обновилась техническая база, и останавливаться на достигнутом не собираются.

Мы побеседовали с директором муниципального автономного учреждения дополнительного образования Андреем Волковым, чтобы узнать о важных преобразованиях, подвести итоги минувшего учебного года и заглянуть в будущее. Не обошли стороной и возможности, которые открываются перед воспитанниками Дворца летом.

Руководитель Дворца детского творчества Владивостока Андрей Волков. Фото: Администрация Владивостока.

- Андрей Васильевич, начнем с маленькой сенсации. Оказывается, возраст Дворца детского творчества гораздо солиднее, чем считалось до недавнего времени?

- Действительно, и в этом заслуга ребят, которые учатся по программе «Школа юного журналиста». Этот учебный год они отметили выпусками первой газеты «Взгляд изнутри», посвященной Дворцу. В ней рассказывают о наших педагогах, детях, значимых событиях. Юные журналисты очень увлеченно занялись историей Дворца. За учебный год они несколько раз посетили Государственный архив Приморского края, им предоставили доступ в фонды музея им. Арсеньева. И там ребятам удалось обнаружить важный документ - решение городского комитета ВКП (б) от 29 сентября 1937 года об организации Дома пионера и школьника города Владивостока. Это позволило скорректировать возраст нашего учреждения. В 2024 году мы отмечали 85-летие, опираясь на данные, что он основан в 1939 году. Но теперь, благодаря нашим юным журналистам, уже в следующем году будем праздновать 90-й юбилей Дворца и всей системы дополнительного образования Владивостока.

Дворец детского творчества – это целый мир. Фото: Администрация Владивостока.

- А что касается других итогов текущего года?

- Мы отмечали юбилеи наших выдающихся творческих объединений. Так, уже 45 лет нас радует Заслуженный коллектив Приморского края ансамбль танца «Улыбка», 25-летие отметил Заслуженный коллектив Приморского края музыкальный театр «Овация».

Еще двум нашим прекрасным творческим объединениям исполнилось 40 лет. Это Заслуженный коллектив Приморского края образцовый театр «Этюд» и уникальный детский ансамбль баянистов-аккордеонистов «Радуга».

Кстати, четверть века отметил наш фестиваль-конкурс «Живи, театр, – восьмое чудо света!». Впервые в рамках этого события прошла праздничная неделя, которую мы назвали «Владивосток. Театральная гавань». Она включала не только конкурсные просмотры, но и мастер-классы, встречи с ведущими актерами, преподаватели знаменитого Театрального института имени Щукина. В школах впервые прошли театральные уроки. Также ребята смогли попасть в театральное закулисье, побывать на открытых репетициях новых постановок.

Каждое выступление вокально-эстрадного коллектива «Аллегро» - это россыпь ярких эмоций. Фото: Администрация Владивостока.

Опять же впервые в рамках фестиваля предусмотрели денежные призы. По решению главы города Константина Шестакова был выделен призовой фонд – один миллион рублей, и десять школьных театральных коллективов получили по 100 тысяч рублей. Они смогут потратить средства на свои будущие постановки.

Только один пример: школа № 9, например, показала масштабную постановку по древнему китайскому эпосу, в которой было задействовано больше 150 учащихся! А всего статистика фестиваля такова: 144 детских театральных коллектива, 2044 ребенка, 244 педагога стали его участниками! И мы в очередной раз убедились, как много в городе замечательных творческих педагогов, которые по зову сердца стремятся к гуманитарному развитию школьников. Сейчас мы прорабатываем для них программу обучения - большую серию мастер-классов, обучающих мероприятий с привлечением наших педагогов и театральных деятелей Владивостока.

Ансамбль баянистов-аккордеонистов «Радуга» - настоящая жемчужина Владивостока. Фото: Администрация Владивостока.

- Воспитанники Дворца известны творческой активностью, постоянно участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Сколько раз они становились обладателями Гран-при в ушедшем учебном году?

- Первых мест в различных конкурсах в активе наших коллектив около 200. Вообще, год был очень насыщенным на события. Состоялись четыре премьерных спектакля у театра «Овация», две премьеры были у театра «Этюд». Наши воспитанники в хореографических коллективах представили зрителям десятки премьерных танцевальных номеров. Не остались в стороне и наши родители! В рамках традиционного концерта, посвященного закрытию творческого сезона Дворца, на сцене впервые показали очень трогательный танцевальный номер, в котором были заняты мамочки воспитанников нашего замечательного ансамбля «Витаминки».

Во Дворце детского творчества состоялся отчетный концерт воспитанников Детско-юношеского центра имени Крыгина. Фото: Администрация Владивостока.

- Дворец уникален тем, что граница между старым и новым учебными годами максимально размыта. По сути, в стенах Дворца тишины не бывает, верно?

- Да, учебный год и вместе с ним на творческий сезон формально завершились. Но все продолжается. Творческие коллективы работают весь июнь. Показывают свои спектакли и во Дворце для ребят из летних пришкольных лагерей. Еще активно участвуют в международных конкурсах, ведь это лето - период многих творческих состязаний. Например, в различные города Китая отправились заслуженные коллективы Приморского края ансамбли танца «Плясунья», «Улыбка», музыкальный театр «Овация», которые уже пополнили копилку наших побед. А совсем скоро на творческий фестиваль также в КНР отправится и образцовый ансамбль военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины».

Вот такой экологический показ мод недавно прошел в летнем лагере Дворца. Фото: Администрация Владивостока.

- Давайте поговорим об образовательных программах. Какие нововведения планируются в этом направлении?

- В минувшем году реализовывались новые образовательные программы. Буду честным, что-то непривычное на первых порах воспринимается с небольшим скепсисом. Как пойдет обучение, будет ли пользоваться популярностью у ребят то или иное новое направление? Но с гордостью могу сказать, что наши эксперименты удались. Например, мы открыли программу «Юный кинолог», в которую педагогом пришел опытный и профессиональный тренер-кинолог. Весь год был полный набор, никто из подростков не покинул программу. Более того, юные кинологи со своими питомцами уже давали показательные выступления, в том числе, и на фестивале «Живи, театр…».

Выросло в этом году и количество ребят, активно занимающихся спортивным ориентированием, уже почти два десятка из них сдали нормативы на юношеские спортивные разряды. А в апреле Дворец впервые организовал городской турнир по спортивному ориентированию среди школьников города.

Еще в прошедшем учебном году мы возобновили обучение по программе автомоделирования при поддержке профильной федерации. Это направление технического творчества пользуется большим интересом среди мальчишек.

- Растите будущих Генри Фордов и Карлов Бенцев?

- Вполне возможно. Кто знает, каких результатов добьются юные автомоделисты в недалеком будущем? А потенциал у них большой. Несколько раз ребята выезжали на всероссийские соревнования, завоевывали первые места.

Если говорить о других популярных направлениях, то особым интересом пользуются языковые программы. На первом месте, пожалуй, китайский. Простите за такое сравнение, но места на программу по этому языку разлетаются как горячие пирожки. Тем более, что обучение идет на бесплатной основе. Важно, что ребята не только осваивают язык, но изучают культуру, историю страны – нашего ближайшего соседа. Несколько раз год отправляются в Китай под руководством педагога Александра Соколовского, который работает у нас уже почти полвека. И наводят мосты дружбы с нашим великим соседом.

Ребятам предлагают различные образовательные программы, в том числе вокал. Фото: Администрация Владивостока.

- А мы перекинем мост в ближайшее будущее. 15 июня во Дворце стартует приемная кампания. Что надо сделать родителям, которые хотят, чтобы их дети влились в вашу большую творческую семью?

- Совсем скоро Дворец распахнет двери для новых ребят. Мы предлагаем образовательные программы по разным направлениям: хореография, вокал, музыка, несколько видов спорта, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство. Обучение бесплатное. Запись проходит по сертификату ПФДО. Это возможность получить дополнительное образование за счет бюджетных средств. Для получения сертификата необходимо всего один раз написать заявление для его предоставления. Сертификат сохранится за ребенком до достижения им совершеннолетия. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в муниципальный опорный центр по номеру: 8 (423) 239-05-55. Вам обязательно помогут.

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