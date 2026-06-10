Шум реки заглушил опасность: стали известны подробности состояния жителя Сахалина после жуткой встречи с медведем

Нападение хищника произошло внезапно Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экстренная госпитализация и срочная операция потребовались жителю Сахалина после поездки на природу. Мужчина пострадал от нападения медведя и был доставлен в больницу с тяжелейшими рваными ранами головы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ВНЕЗАПНАЯ ВСТРЕЧА С ХИЩНИКОМ

По словам местных жителей, все произошло прямо во время рыбалки. Мужчина стоял у реки и из-за сильного шума воды не услышал, как к нему подобрался медведь. Зверь набросился на сахалинца, оставив ему пугающие увечья.

Пострадавшего экстренно доставили в Долинскую центральную районную больницу. Врачи сразу же начали обследовать пациента, чтобы понять, насколько серьезны травмы, и подготовить его к операции.

«Когда его доставили, был проведен комплекс диагностических исследований, включая компьютерную томографию. Были проведены оперативные вмешательства, ушивали раны», – рассказали в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

СОСТОЯНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Хирургам Долинской больницы удалось справиться с тяжелыми травмами и наложить швы на глубокие раны пациента. Сейчас самое страшное для пострадавшего уже позади.

По официальным данным областного минздрава, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Тем не менее, сахалинец пока остается в стенах медицинского учреждения: он продолжает получать профильное лечение в условиях хирургического отделения.

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