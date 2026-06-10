Маяк Басаргина – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

8 июня в России отмечали День создания маячной службы. Прекрасный повод, чтобы напроситься в гости в тайные владения Алексея Александровича, который более 20 лет зажигает свет на восьмиметровой восьмигранной башне на мысе Басаргина.

Алексей Степков уже 20 лет работает хранителем морского света. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Тайные владения» - это вовсе не ради красного словца. Просто так на маяк не попадешь, хотя он расположен в черте Владивостока. Для туристов место закрытое. Это режимный объект, который находится в ведение гидрографической службы Тихоокеанского флота.

ПОПАСТЬ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ ЗА СЕМЬ МИНУТ

Журналистов на маяк пустили только с письменного разрешения военных.

«Вам повезло. Об этом мечтают миллионы», - без ложной скромности говорит начальник навигационного сооружения, встречая гостей.

Дорога к маяку. Фото: Ирина ФАСОВА.

Маяк видит каждый, кто прилетает в аэропорт Владивостока, конечно, на большой картине. Он добрых два десятилетия был символ приморского телевидения. Изображение маяка открывало передачи новостей.

От шумного жилого массива на Патрокле, оглушительного грохота трассы до башни на мысе Басаргина минут семь езды на машине. Но ты попадаешь не просто на закрытую от посторонних глаз территорию. Ощущаясь себя на другой планете. Ну, или точно в заповедном уголке с нетронутой природой, которая не торопится раскрывать людям все свои тайны.

Вид с башни маяка на часовню и поклонный крест. Фото: Ирина ФАСОВА.

Разглядеть маяк во всей крае можно с моря. В хорошую погоду сюда устремляются десятки саперов. Алексей Степков говорит, что маяк горожане провозгласили особым местом силы, духа. Проплыть мимо и загадать желание стало традицией.

«Будь моя воля, я бы не препятствовал прямому доступу людей. Пускай узнают историю морского города не по учебникам. Пускай учатся любить Родину», - делится мыслями начальник маяка.

МОРСКИЕ ВОРОТА В ПОРТЫ ВЛАДИВОСТОКА

Алексей Степков знает историю маяка наизусть, более того, он и его единомышленники, сами ее пишут (но об этом ниже).

Пушка бутафорская, ядра – настоящие. Фото: Ирина ФАСОВА.

Маяк Басаргина, появившийся в 1937 году, стал неотъемлемой частью навигационной системы для судов, проходящих через пролив Босфор Восточный. Вместе с маяком Скрыплева он формирует символические ворота в порты Владивостока. Первоначальное сооружение на полуострове Басаргина представляло собой примитивную деревянную конструкцию с ацетиленовым огнем, что относило его к категории светящих навигационных знаков. Революционные изменения произошли в 1958 году, когда вместо прежнего знака возвели восьмигранную каменную башню призматической формы. Огонь маяка поднимался на 28 метров над уровнем моря. Его отличительная черта – чередующиеся белые и красные горизонтальные полосы. В 2012 году маяк модернизировали, и теперь его световой сигнал достигает 20 морских миль.

Но для тех, чье место работы – мыс Басаргина, маяки – это не просто гидрографические сооружения. Это настоящие хранители морских просторов, символы, которые объединяют всех мореплавателей.

Профессия смотрителя маяка одна из самых редких и своего рода профессия - призрак. Ей не научат в университете или колледже. Алексей Степков раскрыл секрет своего назначения на пост смотрителя маяка Басаргина. Опыт, полученный на флоте, сыграл ключевую роль.

«После увольнения в запас в 2006 году отправился с семьей на отдых в эти края. Узнал, что требуется новый человек для управления маяком. Предыдущий руководитель, уже пожилой, не справлялся с объемом работ. Я предложил свою кандидатуру руководству гидрографической службы ТОФ. Так и началась новая, морская жизнь на суше», - рассказывает Алексей Александрович.

«КАМЕННАЯ» ТРАДИЦИЯ

Маяк стал не просто любимой работой Степкова, а местом, где он смог реализовать свои творческие идеи и проекты.

Загадывать желание у поклонного креста стало традицией. Фото: Ирина ФАСОВА.

Вот уже семь лет, каждое утро для работников маяка (в штате четыре человека) начинается одинаково с особого ритуала. Берешь в специально отведенном месте круглый камушек и несешь его к кургану, над которым возвышается поклонный крест. Он не бутафорский, освещал приморский митрополит. Рядом возведена часовня. Высота креста восемь метров, такая же, как и башня маяка.

«Восьмерка – это символ вечности, бесконечности», - философски подмечает Алексей Александрович.

«Каменную» традицию он придумал сам. Пока идешь к кургану, надо загадать заветное желание.

«Можешь просить бога напрямую. Желание непременно сбудется. У меня много таких примеров», - заверяет начальник маяка.

Корреспондент «Комсомолки», конечно же, тоже внес свою лепту в строительство кургана. Положила камушек, держа в уме особое желание. Какое оно – тайна, но обязательно поделюсь, если загаданное сбудется.

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЖК ДЛЯ ЧАЕК И ЯСЛИ ДЛЯ УТЯТ

Место, где стоит маяк, фантастически красивое, но опасное. Из постоянных рисков – вас может сдуть ветром со скалы. Сейчас на человека могут напасть чайки. Это время высиживания яиц, выкармливания птенцов. Чайки над головой угрожающе каркают и даже будто гавкают. Они чувствуют себя полноправными хозяевами маяка и защищают свои владения от вторжения посторонних.

Полноправные хозяева на маяке – чайки. Фото: Ирина ФАСОВА.

Работники маяка признаются, что иногда позволяют себе позавтракать яйцами чаек. Деликатесами не злоупотребляют, не нарушают природный баланс. Хотя чайки должны быть глубоко благодарны хранителям маяка. Для них люди «построили» шикарный ЖК.

«Мы сверху со скалы накидали веток. Получился огромный деревянный дом для птиц. Прекрасная защита от ветра, дождя, удобно гнездоваться. Сейчас тут целая колония чаек», - показывает на обжитой каменный склон Степков.

В день приезда журналистов на маяке случилось маленькое чудо.

Утята, спасенные работниками маяка, скоро переедут в новый дом - пруд.

«Утром пошли открывать башню и увидели, как маленького утенка бьет волной о прибрежные камни. Мы его спасли, в кустах нашли еще несколько крох. Всех перенесли в емкость с водой. Уточка-матушка ходит рядом. Откуда утки взялись в море, загадка. Потом семейство выпустим в наш прудик», - рассказывает Алексей Александрович.

Утиная семейство, спасенное работниками маяка, скоро переселят в живописный пруд. Фото: Ирина ФАСОВА.

СУББОТНИК У НЕПТУНА И МОРСКИЕ СОКРОВИЩА

На маяке располагается, ни много ни мало, свой историко-археологический музей под открытым небом. Естественно, его создатели – сами сотрудники. Вот японский снаряд, изъеденный соленой водой и временем, камни с отпечатками доисторических морских обитателей, якорь, столовые приборы, стиральная доска, швейная машинка, которые были в обиходе горожан много лет назад. Все это собрано на берегу моря или по водой. Степков еще и водолаз. Особая его гордость – язык старинного навигационного прибора - туманного колокола. Это сокровище Алексей Александрович достал с девятиметровой глубины. Сам колокол находится во владивостокском Свято-Никольском соборе на улице Махалина.

Территория маяка ухоженная, чистая, уютная. Это тоже дело рук смотрителей. Когда у Нептуна субботник и его свита чистит морское дно, на берег выбрасываются горы мусора, водорослей. Тогда за работу принимаются люди, наводят порядок на суше.

Алексей Степков показывает альбом, где пишется история маяка. Фото: Ирина ФАСОВА.

МЕНЯЙТЕ МИР ВОКРУГ СЕБЯ

На фоне красоты, которая окружает тебя на маяке, сложно оставаться рациональным человеком. В душе зарождается что-то прекрасное, хочется взять кисть и писать картины или сочинять стихи. Вдали от людской суеты, наедине с океаном и своими мыслями с тобой происходят удивительные внутренние трансформации.

Корреспондент «Комсомолки» на себе убедился, что маяк Басаргина – место силы. Фото: Матвей Ненашев

«Это правильная реакция, - считает Алексей. – Надо жить маяком и жить на маяке. Я всем говорю: меняйте мир вокруг себя, это нетрудно. Самое главное - начать с чего-то малого».

Когда пришло время возвращаться в реалии современного мегаполиса, захотелось еще раз вглядеться в маячные владения. Морское дно как на ладони, вода хрустально чистая. Среди изумрудных фейерверков водорослей взгляд невольно выискивал русалок. Они в окрестностях маяка, к сожалению, не попадались. Привидения – тоже. Но, может, загадочные создания хорошо прячутся, и встречи с ними – лишь дело времени?

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