На участке протяженностью четыре километра уложат асфальт. Фото: vlc.ru.

На следующей неделе в столице Приморья начнется масштабное обновление дороги, соединяющей железнодорожный переезд на мысе Кунгасном с Моргородком. Работы, стартующие 17 июня, охватят четырехкилометровый участок на улице Нефтеветка. Полностью заасфальтировать дорогу планируется к середине ноября текущего года. Модернизация существующего проезда поможет улучшить транспортную доступность и обеспечит комфортные условия для тысяч ежедневно проезжающих здесь автомобилистов.

Напомним, масштабным ремонтом по заказу администрации Владивостока займется компания «СпецСУ». Строителям предстоит выполнить большой комплекс работ, включающий подготовку основания, установку ливневой канализации, возведение подпорных стен, а также укладку асфальта, монтаж защитных ограждений и нанесение дорожной разметки. Средства на реализацию проекта выделило краевое правительство, по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Главным приоритетом на начальном этапе станет строительство подпорных стен в районе виадука на Первой Речке. В связи с этими работами, с 6 часов утра 15 июня до 23 часов 31 июля будут ограничены движение и парковка автотранспорта на участке от проспекта Острякова, 44а, до Нефтеветки, 4а. Альтернативные маршруты объезда включают проспект 100-летия Владивостока, улицы Мыс Чумака, Мыс Кунгасный и Анисимова.

Дорога через Нефтеветку пользуется популярностью для объезда пробок на Некрасовском путепроводе. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Концепция ремонта дороги Нефтеветка – Кунгасный ранее прошла все необходимые согласования, включая утверждение проекта межевания и установление красных линий. Специалисты Центра организации дорожного движения разработали схему организации транспортных потоков, а работники муниципальной службы «Содержание городских территорий» демонтировали незаконные постройки, освободив территорию для проведения работ.

Отметим, в разных районах Владивостока продолжается ремонт дорог и муниципальных учреждений, строительство новых объектов и благоустройство общественных пространств. Кстати, осталось два дня до конца голосования за территории, которые облагородят в дальневосточной столице в следующем году. На данный момент в лидерах – сквер «Нескучный сад» (11 236 голосов), сквер «Чайка» (10 224 голоса) и природный парк на Джамбула, 43, (10 303 голоса). Результаты голосования зависят от каждого жителя, выбрать понравившуюся территорию можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

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